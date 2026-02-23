Odwilż i roztopy. "Od lat w okresie przedwiośnia nie było aż tak dużo wody"

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

W poniedziałek nad Polską wędruje strefa opadów deszczu. W połączeniu z coraz wyższą temperaturą, sprzyjającą topnieniu pokrywy śnieżnej, mogą one prowadzić do lokalnych podtopień i powodzi. W części kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody.

Interwencje w zachodniej Polsce

Jak podała wielkopolska straż pożarna, od niedzielnego popołudnia do poniedziałkowego poranka na terenie województwa odnotowano łącznie 172 zgłoszenia związane z wodami roztopowymi. Najwięcej zgłoszeń otrzymali strażacy z powiatów: pilskiego (52), złotowskiego (30) i chodzieskiego (17).

W niedzielę wójt gminy Szydłowo, Tobiasz Wiesiołek, opublikował nagrania pokazujące lokalne podtopienia na terenie gminy. Dzięki sprawnej akcji strażaków straty były minimalne. Jak napisał, od lat w okresie przedwiośnia nie pojawiło się tam aż tak dużo wody.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim mł. bryg. Arkadiusz Kaniak przekazał w poniedziałek rano, że w ciągu ostatniej doby dyżurni otrzymali 31 zgłoszeń o charakterze atmosferycznym. Załogi wyjeżdżały głównie do wypompowywania wody z posesji i piwnic.