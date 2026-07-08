Polska Ochłodzenie o 40 stopni w ciągu nieco ponad tygodnia. "Dla mnie to jest szokujące" Franciszek Wajdzik |

Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Pogodę w Polsce kształtuje niż Bernadette, którego centrum znajduję w okolicach obwodu królewieckiego. Układowi towarzyszy kilka frontów, które przynoszą zarówno ochłodzenie, jak i burze z opadami deszczu. Synoptycy podkreślają, że obecne warunki na północy kraju pasują bardziej do typowo jesiennej aury niż do lata.

- To jest bardzo ciekawy przykład niżu nad Europą Środkową. Głębokiego, takiego, który zdarza się jesienią - powiedział w TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Ochłodzenie o prawie 40 stopni Celsjusza Źródło: TVN24

Ciepło zostało odcięte. Ogromna różnica temperatury

Niż Bernadette sprowadził do Polski zimne powietrze z północnego zachodu. Jednocześnie odciął nasz kraj od gorących mas znad Europy Zachodniej. Do tego różnica ciśnienia nad naszym krajem, wynosząca aż 20 hektopaskali, doprowadziła do powstania bardzo silnego wiatru. Taka sytuacja sprawiła, że anomalia temperatury w Polsce jest ujemna, co oznacza, że jest zimniej niż zwykle o tej porze roku. - My na razie przez kilka dni będziemy mieć tę ujemną anomalię temperatury - dodał Wasilewski.

Drastyczną zmianę aury w Polsce z gorącej na chłodną pokazują odczyty lokalnych stacji synoptycznych. Na mrozowisku Murawy Gorzowskie w województwie lubuskim w ciągu tygodnia temperatura spadła o prawie 40 stopni Celsjusza. 28 czerwca na stacji zmierzono 41,2 st. C (stacja znajduje się poza siecią IMGW, dlatego nie jest to wartość uznawana za rekord Polski), a tydzień później termometry pokazały zaledwie 1,8 st. C. - Dla mnie to jest szokujące - skomentował Wasilewski.

Według prognoz większego ocieplenia możemy spodziewać się pod koniec tygodnia. W sobotę i w niedzielę w części kraju temperatura w ciągu dnia wyniesie około 25-27 stopni Celsjusza.

Kiedy będzie ciepło Źródło: TVN24