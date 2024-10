Obryw skalny może zagrażać turystom. Zamknięto popularny tatrzański szlak

czytaj dalej

W 13 gminach we włoskim regionie Trydent-Górna Adyga niedziela jest dniem referendum na temat niedźwiedzi. Mieszkańcy terenów, gdzie występuje ich wyjątkowo dużo, odpowiadają na pytanie, czy uważają ich obecność za zagrożenie dla bezpieczeństwa i lokalnego biznesu. Jak przekonują organizatorzy, głosowanie "służy temu, by ludzie wyrazili swój niepokój i by sygnał ten dotarł do rządzących".