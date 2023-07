Obłoki srebrzyste pojawiły się na niebie. "Przepiękny spektakl"

Księżyc nie przeszkodził

Jak opowiadała Reporterka 24 Klasia96, to pierwsze obłoki srebrzyste, jakie udało jej się zobaczyć na własne oczy. Pojawiły się one nad Jakubowizną na Mazowszu. "Przepiękny spektakl. Nie przeszkodziły ani światła sąsiednich budynków, ani chmury, ani Księżyc w pełni" - dodała internautka.

Obłoki srebrzyste były doskonale widoczne również we wschodniej części Mazowsza. "Dzisiaj nie miały łatwo, bo Księżyc w całej swojej krasie. A jednak się udało" - przekazał Reporter 24 damian_91.

Jak obserwować obłoki srebrzyste

Sezon na obłoki srebrzyste trwa od później wiosny przez lato. Powstają one na wysokości około 80 kilometrów nad powierzchnią planety - to najwyższe chmury, jakie możemy obserwować z powierzchni Ziemi. Odbijają one światło słoneczne i tworzą lśniące łuny, wyraźnie odcinające się na tle nieba.