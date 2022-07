Obłoki srebrzyste ponownie zalśniły na niebie

Jak obserwować obłoki srebrzyste

Sezon na obłoki srebrzyste rozpoczyna się późną wiosną trwa latem. Zjawisko to chmury mezosferyczne, które powstają na wysokości około 80 kilometrów nad powierzchnią planety. To najwyższe chmury, jakie możemy obserwować z powierzchni Ziemi. Odbijają one światło słoneczne i tworzą srebrzyste łuny.