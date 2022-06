Obłoki srebrzyste wracają na nasze niebo. Jak i kiedy obserwować zjawisko?

Późną wiosną rozpoczyna się sezon występowania tak zwanych obłoków srebrzystych. W najbliższych miesiącach szczęśliwcy będą mogli dostrzec zjawisko nad horyzontem nocnego nieba. Jak przygotować się do obserwacji?

Obłoki srebrzyste to chmury mezosferyczne, a więc najwyższe, jakie można dostrzec z powierzchni Ziemi. Jak tłumaczył Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", powstają one na wysokości około 80 kilometrów, prawdopodobnie z powodu obladzania cząstek pyłu kosmicznego lub pozostałości po przelotach meteorów. Odbijają one światło słoneczne, tworząc niezwykłe, srebrzyste łuny.