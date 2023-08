Oblężenie Tatr. Ponad 50 osób potrzebowało pomocy ratowników

Podczas długiego sierpniowego weekendu w Tatrach doszło do 56 wypadków. Jak ocenił ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pomimo tłumów turystów wędrujących po szlakach, nie było żadnego tragicznego zdarzenia.

- Długi sierpniowy weekend minął nam bardzo pracowicie, ale na szczęście nie było wypadków zakończonych tragicznie. Łącznie, od piątku do wtorku wieczorem, pomagaliśmy 56 osobom - podsumował ratownik dyżurny TOPR.

Do najpoważniejszego wypadku doszło we wtorek. Miał miejsce w okolicy Przełęczy Krzyżne, gdzie turystka spadła w stronę Doliny Pięciu Stawów Polskich, doznając poważnych urazów. Śmigłowcem została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala. Ewakuacji śmigłowcem wymagał także inny turysta, który utknął w Rysie Zaruskiego.