Niż Willy przynosi nie tylko wiatr, lecz także opady śniegu

W Materze we Włoszech na balkonie domu znaleziono fragmenty meteorytu. Pochodzą one z obiektu, który we wtorek rozświetlił niebo między Apulią a Basilicatą na południu kraju - podał w sobotę ośrodek badań nad meteorytami i atmosferą w krajowym Instytucie Astrofizyki.