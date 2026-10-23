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Niezwykła chmura nad Bystrzycą Kłodzką. "Bywa mylona z UFO"

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Altocumulus lenticularis nad Bystrzycą Kłodzką (23.10.2026)
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Justyna Aneta Kozera, użytkowniczka Sieci Obserwatorów Burz
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W piątek w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej na niebie pojawiła się niezwykła chmura, przypominająca migdał, a niektórym kojarząca się też z latającym spodkiem. Nasza synoptyk przekazała, jaka jest jej nazwa oraz wyjaśniła, co doprowadziło do powstania tego zjawiska.

Zdjęcie nietypowej chmury zaobserwowanej nad Bystrzycą Kłodzką w województwie dolnośląskim zamieściła w piątek rano w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

Niezwykła chmura pojawiła się na niebie

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w piątek góry otaczające Kotlinę Kłodzką przyczyniły się do powstania niezwykłych chmur w masach powietrza napływających z południa.

- Taki kierunek przepływu to efekt układu sił nad naszym regionem, klina wyżowego znad Bałkanów oraz zbliżającej się do Polski od zachodu płytkiej zatoki niżowej - tłumaczyła ekspertka. Jak dodała, sunące z południa masy musiały pokonać na swojej drodze barierę pasma wschodnich Sudetów.

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Altocumulus lenticularis nad Bystrzycą Kłodzką (23.10.2026)
Altocumulus lenticularis nad Bystrzycą Kłodzką (23.10.2026)
Źródło zdjęcia: Justyna Aneta Kozera, użytkowniczka Sieci Obserwatorów Burz

"Niezwykle często bywa mylona z UFO"

W ten sposób powstała Altocumulus lenticularis.

- To wyjątkowej urody chmura w kształcie soczewki lub migdała, która tworzy się w środkowej troposferze, czyli najniższej warstwie ziemskiej atmosfery, na wysokości od około dwóch do sześciu kilometrów. Przez swój charakterystyczny, gładki i obły kształt niezwykle często bywa mylona z UFO - dodała synoptyk.

Według Unton-Pyziołek chmury te są bezpośrednim wizualnym objawem zjawiska fenowego. W piątek w rejonie Kotliny Kłodzkiej oraz w górach porywy południowego wiatru osiągały prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

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- Chmury te powstają w wyniku tak zwanej fali górskiej, czyli silnego zafalowania dość wilgotnego powietrza, które szybko przepływa nad górami. Po zawietrznej stronie pasma tworzą się wówczas niewidoczne gołym okiem fale, a ich zwieńczeniem są właśnie niezwykłe, soczewkowate formacje - wyjaśniła synoptyk.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaChmuryArleta Unton-Pyziołek
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