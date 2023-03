Niemal 1,6 tysiąca pożarów traw. Wiosenna aura może sprawić, że będzie ich jeszcze więcej

Pierwsze miesiące 2023 roku przyniosły już niemal 1,6 tysiąca pożarów traw. W związku ze wzrostem temperatury, niebezpiecznych zjawisk może szybko przybywać. Strażacy zaapelowali, by nie kusić losu i nie wypalać traw. Jak przypomnieli, proceder ten podlega karze.

Od początku roku doszło już do prawie 1,6 tysiąca pożarów traw. Jak poinformował rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski, w jednym z nich zginął mężczyzna. Według szacunków PSP straty w wyniku pożarów traw przekroczyły już ponad 1,3 miliona złotych.

Wiosna sprzyja płomieniom

Z danych przekazanych PAP przez Państwową Straż Pożarną wynika, że od początku roku do 16 marca doszło do 1585 pożarów traw. Najwięcej w województwach: dolnośląskim (272), mazowieckim (166) i podkarpackim (155). Wskutek wypalania traw zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Do tragedii doszło 7 marca 2023 w dzielnicy Gorzków w Nowym Sączu. Na ulicy Gucwy, gdzie płonęły zarośla i trawy w pogorzelisku strażacy odnaleźli ciało mężczyzny.