Niemal 100 interwencji po burzach na Śląsku. W dwóch miastach woda dostała się do szpitali

Woda wdarła się do szybów wind

Według informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, w Szpitalu nr 2 w Bytomiu zalane zostały najniższe pomieszczenia. Woda dostała się do szybów wind oraz do izby przyjęć i oddziału angiografii. Zalany i prawdopodobnie uszkodzony został sprzęt medyczny. Przy wypompowaniu wody we wtorek wieczorem pracowały tam dwa zastępy strażaków. Woda dostała się również do pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.