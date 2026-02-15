Niedźwiedzie wyjadły wszystko z karmnika. Zobacz nagranie

Niedźwiedzia mama i trzy młode Źródło: Grzegorz z Bieszczad/ Kontakt24

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się pan Grzegorz. Internauta opowiedział o nietypowych gościach, którzy postanowili skorzystać z nieobecności właścicieli domu w Bieszczadach i w sobotę rano opróżnili karmnik dla ptaków z nasion.

Zdarzenie uchwyciła przydomowa kamera.

- Kilka dni temu byłem w Bieszczadach i zauważyłem wtedy, że karmnik przed domem został przewrócony. Kamerka wtedy nie działała, więc nie mogłem sprawdzić, co się stało. Minęły dwa dni i sytuacja się powtórzyła. Gdy nie ma mnie w domu w Bieszczadach, to pomimo odległości zawsze monitoruję sytuację i oglądam materiały z kamerki. Wczoraj odtworzyłem nagranie i zauważyłem, że karmnik jest przekrzywiony, w dodatku widać było pewne zniszczenia. Zainteresowałem się. Zacząłem cofać materiał i doszedłem do godziny 5 rano, bo to właśnie wtedy moim oczom ukazało się ta rodzina - mówił.

"Myślę, że to mogło zachęcić niedźwiedzie do odwiedzin"

Pan Grzegorz podkreślił, że nie spodziewał się, że na nagraniu zobaczy trzy młode niedźwiedzie z matką.

- Nie mieszkam tam na stałe, więc poprosiłem znajomych o dosypanie nasion do karmnika. W nocy z piątku na sobotę karmnik był pełny, Myślę, że to mogło zachęcić niedźwiedzie do odwiedzin. Spędziły przy nim dużo czasu, a gdy już zjadły, to wycofały się - mówił.

- W 2023 roku miałem dokładnie taką samą sytuację. Również nie było mnie wtedy w Bieszczadach, obserwowałem niedźwiedzią rodzinę z kamerki. Również to była mama z młodymi. Kto wie, może to była ta sama rodzina. Zwierzęta były bardzo pewne, jakby już znały to miejsce i wiedzieli, gdzie znajdą jedzenie. Widać na wczorajszym nagraniu, że młode opierały się o karmnik, pewnie niedługo wyjdą spod opieki mamy. Na nagraniu z 2023 były bardzo młodziutkie. Więc jest to bardzo prawdopodobne, że to te same - dodał.

Mężczyzna opowiadał, że jego dom nie mieści się głęboko w lesie.

- Gdy ostatni raz tam byłem i spotkałem turystów, którzy mnie mijali, to ostrzegłem ich, aby nocą nie wychodzili już na zewnątrz, bo mogą spotkać niedźwiedzie. Byli zaskoczeni - zakończył.

Jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem?

Warto pamiętać, że lasy to naturalne miejsce, gdzie można spotkać niedźwiedzia. To my - ludzie - jesteśmy tam gośćmi. Kiedy napotkamy te zwierzęta, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Opracowali Damian Dziugieł, asz