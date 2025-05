Niedźwiedź na podwórku Reporterki24. "Dojadał sobie smalczyk"

Zainteresował go smalec

- Wystawiłam wczoraj przed domem smalec do wystygnięcia. Zapomniałam o nim i został na zewnątrz na noc. Stwierdziłam, że nic się nie stanie. Teraz podejrzewam, że to mogło go skusić, bo obserwując go z okna widziałam, jak go wcina. Zjadł praktycznie cały. Połaził po ogrodzie, a następnie poszedł i położył się pod sosną. Poleżał tak chwilę i później znowu przechadzał się po podwórku. Minęła chwila i pomyślałam, że może sobie już poszedł. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam go przed drzwiami, leżał i dojadał sobie smalczyk - relacjonowała.