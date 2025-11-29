Nawiązano łączność z polskimi satelitami. Pierwsze procedury zakończone sukcesem

Adam Krajewski i Hubert Kijek o polskich satelitach w kosmosie Źródło: TVN24

W piątek po godzinie 19.40 z amerykańskiej bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9 z misją Transporter-15. Wyniosła w kosmos 140 satelitów, w tym pięć polskich: satelitę radarowego firmy ICEYE zbudowanego w ramach programu MikroSAR, nanosatelitę PW6U firmy SatRev do obrazowania multispektralnego Ziemi i przetwarzania danych na orbicie oraz trzy nanosatelity polskiej konstelacji PIAST przeznaczone do obserwacji optycznej Ziemi.

Udane nawiązanie kontaktu za pierwszym razem

Jeszcze w piątek późnym wieczorem polskiego czasu udało się nawiązać kontakt z satelitą PW6U. "O godzinie 22.30, już w pierwszej próbie, około 100 minut po uwolnieniu satelity do przestrzeni kosmicznej, zespół centrum kontroli misji we Wrocławiu odebrał telemetrię prosto z orbity" - podała firma SatRev w komunikacie.

Przedsiębiorstwo poinformowało, że odebrane dane potwierdzają sprawność systemów zasilania i komunikacji oraz poprawne wykonanie pierwszych procedur po wystrzeleniu na orbitę. Podkreśliło, że to jeden z kluczowych momentów w każdej misji orbitalnej.

Satelita PW6U ma służyć do pozyskiwania danych obserwacyjnych o średniej rozdzielczości, do wykorzystania w celach komercyjnych, środowiskowych i administracyjnych. Znajdzie też zastosowanie w zakresie bezpieczeństwa, na przykład do monitoringu obiektów infrastruktury.

Testy i kalibracja wojskowego satelity

W sobotę rano o udanym połączeniu z satelitami, w tym jednostką zbudowaną w ramach programu MikroSAR, poinformowała polsko-fińska firma ICEYE.

- Nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi naszymi satelitami wyniesionymi w nocy - w tym pierwszym satelitą dla Sił Zbrojnych RP. Teraz przystępujemy do fazy testów i kalibracji. Po ich zakończeniu satelita zostanie przekazany Siłom Zbrojnym - powiedział Wojciech Maćkowski z firmy ICEYE.

Przedsiębiorstwo przekazało w komunikacie, że pozyskanie i wdrożenie satelitów radarowych ICEYE ma wzmocnić zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. "Satelity SAR zapewniają pełniejszy obraz sytuacji operacyjnej oraz umożliwiają obserwację Ziemi i precyzyjne wykrywanie obiektów w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od pory doby - co odróżnia je od instrumentów optycznych i stanowi ich istotne uzupełnienie" - napisało.

Satelita ICEYE SAR Gen4 Źródło: ICEYE

W komunikacie podkreślono także, że najnowsza generacja satelitów dostarcza obrazy SAR o najwyższej na świecie jakości i rozdzielczości sięgającej 16 centymetrów na piksel. Jednocześnie pas obrazowania został poszerzony do 400 kilometrów, co pozwala na zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu i tym samym przyspiesza monitorowanie obszarów o priorytetowym znaczeniu.

Uwzględniając piątkowy start, od 2018 roku ICEYE umieściło na orbicie 62 satelity na potrzeby własne oraz klientów. W samym 2025 roku były ich 22.

Hubert Kijek o misji Transporter-15 Źródło: TVN24/SpaceX