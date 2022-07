Drzewa powyrywane z korzeniami, zerwane dachy. Załamanie pogody nad Krakowem

czytaj dalej

Z powodu burz w całym kraju do godziny 20 w sobotę strażacy interweniowali niemal dwa tysiące razy, z czego ponad tysiąc w samym województwie małopolskim. Doszło tam do podtopień, przewróciły się też drzewa. W województwie dolnośląskim i podkarpackim doszło do śmiertelnych wypadków. Dwie osoby zginęły po tym, jak upadły na nie drzewa.