Nawałnice nad Polską. Drzewa i woda na ulicach Kielc

Kilkaset interwencji w kilku województwach

Woda na ulicach Kielc

- Zgłoszenia cały czas jeszcze spływają. Do godziny 19.30 otrzymaliśmy 36 zgłoszeń związanych z burzą, która przeszła przez Kielce. Przeważnie są to wiatrołomy, jeden z dachów został uszkodzony przez powalone drzewo - przekazała wieczorem w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl młodsza aspirant Beata Gizowska z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Jak dodała, niektóre powalone drzewa spiętrzyły nagromadzoną po opadach wodę, co doprowadziło do zalań na ulicach.