Polska Nawałnica pozostawiła ślad na ziemi. Zobacz nagrania Anna Bruszewska |

Superkomórka burzowa przeszła przez Babimost Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Piątek w wielu regionach kraju upłynął pod znakiem gwałtownej aury. Grzmiało między innymi na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu, Ziemi Łódzkiej, Ziemi Lubuskiej, Opolszczyźnie, Pomorzu Zachodnim. Podczas burz występowały obfite opady deszczu i wiatr rozpędzający się do 80-100 kilometrów na godzinę.

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Drzewa połamana jak zapałki

Superkomórka burzowa przeszła w piątek przez Babimost (województwo lubuskie). Towarzyszyły jej nawalne opady deszczu oraz bardzo silny, który łamał i powalał drzewa. Szkody są duże, ich skalę widać na nagraniach.

Zniszczenia w Babimoście. Nagrania z drona Źródło: TVN24

Superkomórka burzowa przeszła przez Babimost Źródło: TVN24