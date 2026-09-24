Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany pogodowe przyniesie przełom września i października.

Które regiony Polski doświadczą największych kontrastów termicznych.

Jak długo potrwa okres babiego lata i kiedy nastąpi ochłodzenie.

Jakie są prognozy dotyczące opadów i wiatru w październiku.

W jaki sposób globalne zjawiska, takie jak El Nino, wpłyną na pogodę w Polsce.