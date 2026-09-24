Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa

Piątek ma być ostatnim w najbliższym czasie dniem spływu surowego zimna nad nasz region. Od soboty na kroplę chłodu, zalegającą nad północno-wschodnią i wschodnią Europą, zacznie napierać od południowego zachodu rozległy klin ciepła. Chociaż chłód rzadko ustępuje bez walki, nadchodzące ocieplenie dosłownie szturmem weźmie kontynent. Nastąpi gwałtowna zmiana kierunku cyrkulacji, co w praktyce oznacza wyczekiwany okres babiego lata.
Pozostało 94% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie zmiany pogodowe przyniesie przełom września i października.
Które regiony Polski doświadczą największych kontrastów termicznych.
Jak długo potrwa okres babiego lata i kiedy nastąpi ochłodzenie.
Jakie są prognozy dotyczące opadów i wiatru w październiku.
W jaki sposób globalne zjawiska, takie jak El Nino, wpłyną na pogodę w Polsce.