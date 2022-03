Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego niemal w całym kraju

W części woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego obowiązywał niższy, średni stopień, oznaczony kolorem żółtym. W części północno-zachodniej województwa mazowieckiego oraz w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego zabrakło danych, by oszacować stopień zagrożenia.

Wypalanie traw marcową zmorą. Co nam grozi

Państwowa Straż Pożarna ostrzega, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. - Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt - przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski.

Dodał, że wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą do wypadków śmiertelnych. - Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób - powiedział.

Przepisy ustawy o lasach zabraniają z kolei rozniecania ognia - poza miejscami do tego wyznaczonymi - w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100 metrów od granicy lasu. Nie można tam również korzystać z otwartego płomienia i wypalać wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnych. Za wykroczenia tego typu grozi kara aresztu, nagany lub grzywny do 5 tys. zł.