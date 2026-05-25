"Maluchy dzielnie podążają za swoimi rodzicami". Nagranie

Mały żuraw naśladuje dorosłego

Żurawie występują na terenie północnej i środkowej Eurazji. W Polsce ptaki te można spotkać dość często, ale obserwowanie młodych osobników to już nie lada gratka. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak mały żuraw naśladuje zachowanie dorosłego.

Nagranie z lasu

- W lesie pojawiły się małe żurawie. Maluchy dzielnie podążają za swoimi rodzicami. Obserwują dorosłych i uczą się wielu zachowań, które następnie powtarzają. Z ich wielkością wygląda to chwilami komicznie (...). Niech rosną i żyją jak najdłużej w szczęściu i zdrowiu - powiedział pan Dawid, znany jako Leśny Kawaler. Reporter24 celowo nie podał, gdzie zarejestrował nagranie. W ten sposób chce troszczyć się o bezpieczeństwo zwierząt.

Długość ciała dorosłego żurawia wynosi około 95-125 centymetrów, a rozpiętość skrzydeł waha się od 180 do 200 centymetrów (może sięgać czasami nawet do 240 cm).

