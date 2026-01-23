Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę

Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim zimą Źródło: Nadleśnictwo Lipusz

Przedstawiciele Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcie widocznego z powietrza wzoru orła.

"Orzeł w zimowej szacie. Nawet zimą możemy podziwiać jego kształt" - przekazali.

Sosny, brzozy i modrzewie

Do stworzenia orła wykorzystano ponad 90 tysięcy sadzonek. Jego tło tworzą sosny, większość ciała orła to brzozy, a pazury i korona - modrzewie. Dzięki zastosowaniu gatunków liściastych i iglastych wzór widoczny jest w różnych porach roku. Zajmuje powierzchnię około czterech hektarów i jest największym wzorem z drzew w Polsce.

Drzewa zostały posadzone w październiku 2018 roku, by uświetnić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Orzeł powstał na terenie zniszczonym w 2017 roku przez nawałnicę.

Autorka/Autor: ast Źródło: tvn24.pl, Nadleśnictwo Lipusz Źródło zdjęcia głównego: Nadleśnictwo Lipusz