Sobota pachniała wiosną

W sobotę, z zachodu na wschód, przemieszczała się nad Polską strefa marznących opadów, niosących ze sobą ryzyko gołoledzi. To zapowiedź zmiany pogody, która nas czeka w najbliższych dniach. O godzinie 18 termometry pokazały w wielu regionach kraju wartości powyżej zera. W Słubicach temperatura wyniosła 7,1 stopnia Celsjusza. Ujemne wartości odnotowano tylko na północnym wschodzie i wschodzie - w Suwałkach było -3,5 st. C.
Nadchodzi wiosna
Nadchodzące dni przyniosą dodatnie wartości na termometrach. Do Polski napłynie ciepłe powietrze znad południowo-zachodniej Europy. Z prognozy opracowanej przez synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka wynika, że w połowie nowego tygodnia temperatura może sięgnąć 12-15 st. C.
Wzrost temperatury sprawi, że zalegająca w części kraju pokrywa śnieżna zacznie się topić. Nadchodzi odwilż, a wraz z nią - roztopy
W Tarnowie zima powoli daje za wygraną. "Nadchodzi wiosna" - napisał Reporter24 pan Mirosław.
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Zapowiedź przedwiośnia, Piechowice (Dolnośląskie)
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mirosław/Kontakt24