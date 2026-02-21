Logo TVN24
Polska

Sobota pachniała wiosną

Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Przed nami spora zmiana pogody - temperatura powietrza będzie z dnia na dzień rosnąć. W sobotę czuć było miejscami powiew wiosny. Zdjęcia pojawiąjących się na drzewach pąków otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
W sobotę, z zachodu na wschód, przemieszczała się nad Polską strefa marznących opadów, niosących ze sobą ryzyko gołoledzi. To zapowiedź zmiany pogody, która nas czeka w najbliższych dniach. O godzinie 18 termometry pokazały w wielu regionach kraju wartości powyżej zera. W Słubicach temperatura wyniosła 7,1 stopnia Celsjusza. Ujemne wartości odnotowano tylko na północnym wschodzie i wschodzie - w Suwałkach było -3,5 st. C.

Temperatura powietrza w sobotę 21 lutego o godzinie 18
Temperatura powietrza w sobotę 21 lutego o godzinie 18
Źródło: IMGW

Nadchodzi wiosna

Nadchodzące dni przyniosą dodatnie wartości na termometrach. Do Polski napłynie ciepłe powietrze znad południowo-zachodniej Europy. Z prognozy opracowanej przez synoptyka tvnmeteo.pl Damiana Zdonka wynika, że w połowie nowego tygodnia temperatura może sięgnąć 12-15 st. C.

Wzrost temperatury sprawi, że zalegająca w części kraju pokrywa śnieżna zacznie się topić. Nadchodzi odwilż, a wraz z nią - roztopy

W Tarnowie zima powoli daje za wygraną. "Nadchodzi wiosna" - napisał Reporter24 pan Mirosław.

Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)

Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Źródło: Mirosław/Kontakt24
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Źródło: Mirosław/Kontakt24

Zapowiedź przedwiośnia, Piechowice (Dolnośląskie)

Zdjęcia z piątku, 20 lutego
Zdjęcia z piątku, 20 lutego
Źródło: Anna/Kontakt24
Zdjęcia z piątku, 20 lutego
Zdjęcia z piątku, 20 lutego
Źródło: Anna/Kontakt24

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mirosław/Kontakt24

pogoda
