Na Warmii i Mazurach korki, na Pomorzu wypadki. Winne oblodzenie i błoto pośniegowe

W województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim podróżowanie w poniedziałek o poranku nie należy do najłatwiejszych. W pierwszym z nich doszło do kilku wypadków samochodowych. Dwie osoby zostały ranne i zostały przetransportowane do szpitala. W drugim regionie sznur pojazdów utknął na oblodzonej drodze wojewódzkiej w gminie Małdyty.