Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"

shutterstock_2708086565_1
Bocian utknął w kominie
Źródło: tvnmeteo.pl
Pierwsze bociany pojawiły się na Suwalszczyźnie - wcześniej niż zwykle. Pracownicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego widzieli je w pobliżu najgłębszego jeziora w Polsce - Hańczy.

Na Suwalszczyźnie, zwanej polskim biegunem zimna, pojawiły się pierwsze bociany - informuje dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska. Ptaki pojawiły wcześniej niż zwykle, co jest wyraźnym sygnałem zbliżającej się wiosny w regionie.

To nie jedyne ptaki, które się tam pojawiły

Pracownicy parku obserwowali bociana w Bachanowie w pobliżu Jezioro Hańcza - najgłębszego jeziora w Polsce. Kolejne ptaki widzieli także internauci, dokumentując ich przylot w mediach społecznościowych.

- Do parku zlatują pierwsze bociany. Są to pojedyncze osobniki, które pojawiły się o około 10 dni wcześniej niż zwykle - zaznaczyła Świerubska. Jak dodała, najprawdopodobniej są to samce przygotowujące gniazda, sprzątające je i naprawiające po zimie.

Na Suwalszczyźnie pojawiły się już również żurawie, czajki, zięby, skowronki i szpaki. Dyrektor parku podkreśliła, że mimo cieplejszych ostatnich dni w lasach i na jeziorach nadal zalega lód i zmarznięty śnieg. Bociany przybywające na polski biegun zimna zazwyczaj przylatują najpóźniej ze względu na dłuższą drogę migracji i surowy klimat regionu.

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ptakibociany
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom