Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"

Bocian utknął w kominie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Suwalszczyźnie, zwanej polskim biegunem zimna, pojawiły się pierwsze bociany - informuje dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska. Ptaki pojawiły wcześniej niż zwykle, co jest wyraźnym sygnałem zbliżającej się wiosny w regionie.

To nie jedyne ptaki, które się tam pojawiły

Pracownicy parku obserwowali bociana w Bachanowie w pobliżu Jezioro Hańcza - najgłębszego jeziora w Polsce. Kolejne ptaki widzieli także internauci, dokumentując ich przylot w mediach społecznościowych.

- Do parku zlatują pierwsze bociany. Są to pojedyncze osobniki, które pojawiły się o około 10 dni wcześniej niż zwykle - zaznaczyła Świerubska. Jak dodała, najprawdopodobniej są to samce przygotowujące gniazda, sprzątające je i naprawiające po zimie.

Na Suwalszczyźnie pojawiły się już również żurawie, czajki, zięby, skowronki i szpaki. Dyrektor parku podkreśliła, że mimo cieplejszych ostatnich dni w lasach i na jeziorach nadal zalega lód i zmarznięty śnieg. Bociany przybywające na polski biegun zimna zazwyczaj przylatują najpóźniej ze względu na dłuższą drogę migracji i surowy klimat regionu.