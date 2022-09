Na Bałtyku może pojawić się sztorm. IMGW ostrzega

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia dla Bałtyku przed możliwym sztormem. Wiatr w porywach może rozpędzać się nawet do 8-9 stopni w skali Beauforta.

Polska znajduje się pod wpływem rozległego wiru niżowego znad Skandynawii - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. W nocy nad krajem przemieszczać się będzie strefa słabo wyrażonego frontu atmosferycznego, przynoszącego głównie zwiększone zachmurzenie, a tylko miejscami, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju słabe opady deszczu. Za frontem zaczynają napływać do nas chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego.

Ostrzeżenia przed sztormem

W przypadku południowej części Bałtyku (Pomorze Zachodnie), powieje zachodni wiatr o prędkości 6 do 7 stopni w skali Beauforta. W porywach może rozpędzać się do 8 do 9 st. w skali Beauforta.