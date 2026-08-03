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Była wielka rzeka, jest rzeczka. Susza taka, że w nocy nie mają wody

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kran, kropla, woda, ogród, susza
W Mszanie Dolnej wprowadzane są ograniczenia związane z suszą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Susza doskwiera wielu regionom Polski. Z utrudnieniami mierzą się mieszkańcy małopolskiej Mszany Dolnej, gdzie wprowadzono nocne wyłączenia dostępności wody.

O wyłączeniu wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej (woj. małopolskie) poinformował w mediach społecznościowych pod koniec lipca. Jak przekazali urzędnicy, z uwagi na pogłębiającą się suszę hydrologiczną od niedzieli wprowadzono wyłączenia wody w sieci w godzinach od 23 do 5 w całym mieście. Jednocześnie zaapelowano o oszczędne gospodarowanie wodą w dzień, ponieważ niedobory w sieci uzupełniane są wodą dostarczaną cysternami.

Była rzeka, jest rzeczka

Jak opowiadali mieszkańcy pobliskiej rzeki Mszanki w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Stasińskim, kiedyś była ona wielką rzeką, a teraz stała się rzeczką.

- Staramy się zabezpieczać wodę mieszkańcom jak możemy. Nie udało się nam zapewnić ciągłości całą dobę, od kilku dni prowadzimy wyłączenia (...). Dowozimy wodę beczkowozami - mówił Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej. Jak dodał, problem z dostępnością wody pogłębia też nieszczelność sieci wodociągowej.

Susza w Polsce, są ostrzeżenia

Według danych IMGW, poziom wody na stacji wodowskazowej w Mszanie Dolnej wynosił w poniedziałek 74 centymetry. Absolutne minimum wynosi 64 cm, odnotowano je w czerwcu 2008 roku. IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną w wielu miejscach kraju. Najgorsza sytuacja panuje na Lubelszczyźnie, gdzie ostrzeżeniem objęto wszystkie zlewnie w województwie.

Ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia hydrologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW
Źródło: ZGK Mszana Dolna, TVN24
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Tagi:
susza
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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