Ujście Wisły skute lodem. Nad morzem przydają się górskie raki

Ujście Wisły zamarzło
Reporter TVN24 Adam Krajewski z mroźnego Gdańska
Źródło: TVN24
Nad Bałtykiem pod raz pierwszy od lat zapanowała prawdziwa zima. Ujście Wisły skuł lód, temperatura mocno spadła, a w kolejnych dniach ma być jeszcze mroźniej. Na miejscu był reporter TVN24 Adam Krajewski, który pokazał, jakie warunki panują na plaży.

- Odczuwalna temperatura przy ujściu Wisły do Bałtyku to w tej chwili -12 stopni. Teraz wyszło słońce, ale mam wrażenie, że temperatura spada z każdą godziną - zaczął swoją relację na antenie TVN24.

Następnie Krajewski pokazał... raki, mówiąc, że choć zwykle korzysta się z nich w górach, to dziś warto je mieć także na Pomorzu.

- Teraz bardzo się przydają przy chodzeniu po plaży, czy nawet po chodnikach - przyznał.

Przy podziwianiu zimy warto uważać. Reporter wspomniał, że na torosach, czyli krze nagromadzonej na plaży przez wiatr, doszło w ostatnich dniach do kilku wypadków. Po najpoważniejszym z nich na plaży musiał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie

Wisła wygląda tak, jakby się zatrzymała

Następnie Krajewski pokazał Wisłę, która wyglądała tak, jakby lód ją zatrzymał.

- Pod tym lodem woda wciąż płynie, ale utrzymujący się od miesiąca mróz sprawił, że powierzchnia Wisły zamarzła. Tak jest w tej chwili kilkadziesiąt kilometrów w górę rzeki - opisał.

Jeśli chodzi o temperatury nad Bałtykiem, to Krajewski powiedział, że najzimniejszy ma być poniedziałek. Według najnowszych prognoz temperatura może spaść w nocy do nawet -26 stopni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lód, mróz
Blisko -30 stopni. Ostrzeżenia przed mrozem zwiększają swój zasięg
Prognoza
Jak bardzo zimno może być?
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach
Prognoza

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

