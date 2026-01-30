Ujście Wisły skute lodem. Nad morzem przydają się górskie raki

Reporter TVN24 Adam Krajewski z mroźnego Gdańska Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Odczuwalna temperatura przy ujściu Wisły do Bałtyku to w tej chwili -12 stopni. Teraz wyszło słońce, ale mam wrażenie, że temperatura spada z każdą godziną - zaczął swoją relację na antenie TVN24.

Następnie Krajewski pokazał... raki, mówiąc, że choć zwykle korzysta się z nich w górach, to dziś warto je mieć także na Pomorzu.

- Teraz bardzo się przydają przy chodzeniu po plaży, czy nawet po chodnikach - przyznał.

Przy podziwianiu zimy warto uważać. Reporter wspomniał, że na torosach, czyli krze nagromadzonej na plaży przez wiatr, doszło w ostatnich dniach do kilku wypadków. Po najpoważniejszym z nich na plaży musiał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie

Wisła wygląda tak, jakby się zatrzymała

Następnie Krajewski pokazał Wisłę, która wyglądała tak, jakby lód ją zatrzymał.

- Pod tym lodem woda wciąż płynie, ale utrzymujący się od miesiąca mróz sprawił, że powierzchnia Wisły zamarzła. Tak jest w tej chwili kilkadziesiąt kilometrów w górę rzeki - opisał.

Jeśli chodzi o temperatury nad Bałtykiem, to Krajewski powiedział, że najzimniejszy ma być poniedziałek. Według najnowszych prognoz temperatura może spaść w nocy do nawet -26 stopni.

Autorka/Autor: kp/dd Źródło: TVN24 Źródło zdjęcia głównego: TVN24