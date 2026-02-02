Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Mróz po raz kolejny opanował Polskę. Za nami kilka ekstremalnie zimnych nocy, a według prognozy synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego w części kraju ta z poniedziałku na wtorek może okazać się jeszcze mroźniejsza.

W miastach termometry mogą pokazać nawet -24 stopnie Celsjusza, a w zastoiskach chłodu temperatura może spaść do -28 st. C. Jeszcze zimniej ma być przy gruncie. Na dodatek w nocy spodziewane są okresowo silniejsze podmuchy wiatru, dodatkowo obniżające temperaturę odczuwalną.

Mróz w Polsce. Zimny poniedziałkowy wieczór

Według danych IMGW w poniedziałek o godzinie 21 najniższą temperaturę zanotowano na stacji synoptycznej w Kwidzynie, gdzie temperatura spadła do -22,5 stopni Celsjusza. Najwyższą wartość, -4,9 st. C, zanotowano natomiast we Wrocławiu.

O tej samej godzinie najniższa temperatura odczuwalna również panowała w Kwidzynie i wynosiła -29 st. C. Co ciekawe, na znacznie wyżej położonej stacji synoptycznej w Zakopanem była ona znacznie wyższa, rzędu -6 st. C.

Należy pamiętać, że temperatura minimalna najczęściej występuje nad ranem. Na większości stacji minimalne wartości z tej nocy mogą okazać się znacznie niższe.

