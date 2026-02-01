Poranek na minusie. Pokazujecie, jak jest zimno

Mróz mocno trzyma w większości Polski. W nocy w wielu regionach temperatura spadła sporo poniżej -20 stopni Celsjusza. Zdjęcia termometrów otrzymaliśmy na Kontakt24.
W niedzielę w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed mrozem, a zimno ma być nie tylko w nocy - również w dzień należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem.
Mroźny początek lutego na waszych zdjęciach
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów z całego kraju. Widać na nich, że w wielu regionach wartości wyniosły poniżej -20 stopni Celsjusza.
