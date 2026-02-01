Logo TVN24
Polska

Poranek na minusie. Pokazujecie, jak jest zimno

-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Mróz mocno trzyma w większości Polski. W nocy w wielu regionach temperatura spadła sporo poniżej -20 stopni Celsjusza. Zdjęcia termometrów otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W niedzielę w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed mrozem, a zimno ma być nie tylko w nocy - również w dzień należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem.

Ostrzeżenia IMGW. Mróz mocno trzyma w większości kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostrzeżenia IMGW. Mróz mocno trzyma w większości kraju

Prognoza

Mroźny początek lutego na waszych zdjęciach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów z całego kraju. Widać na nich, że w wielu regionach wartości wyniosły poniżej -20 stopni Celsjusza.

-25,4, Puńsk (Podlaskie)
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Waldemar Żylanis
Mróz, Pionki (Mazowieckie)
Mróz, Pionki (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Mila
Morawica koło Kielc
Morawica koło Kielc
Źródło: Kontakt24/ Olek
Mroźny poranek, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie)
Mroźny poranek, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Joszka
Temperatura -18,3. Teresin (Mazowieckie)
Temperatura -18,3. Teresin (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Tomek
Mroźny luty, Korsze (Warmińsko-Mazurskie)
Mroźny luty, Korsze (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip
Temperatura, Łańcut (Podkarpackie)
Temperatura, Łańcut (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24/ GRZEGORZ
Temperatura, Wasilków (Podlaskie)
Temperatura, Wasilków (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pogoda warunki atmosferyczne, Orneta (Warmińsko-Mazurskie)
Pogoda warunki atmosferyczne, Orneta (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Lukasz
Mróz, Zambrów (Podlaskie)
Mróz, Zambrów (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie)
Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Temperatura, Radomsko (Łódzkie)
Temperatura, Radomsko (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24/ Zisba
Temperatura, Gdańsk
Temperatura, Gdańsk
Źródło: Kontakt24/ Mariusz
Giżycko (Warmińsko-Mazurskie)
Giżycko (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ RAFAŁ
Temperatura powietrza, Kłodawa (Wielkopolskie)
Temperatura powietrza, Kłodawa (Wielkopolskie)
Źródło: Kotakt24/ Kamil
Temperatura, Małe Raczki (Podlaskie)
Temperatura, Małe Raczki (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Grzegorz
Temperatura, Brodnica (Kujawsko-Pomorskie)
Temperatura, Brodnica (Kujawsko-Pomorskie)
Źródło: Kontakt24/ Andrzej
-17 w Otwocku (Mazowieckie)
-17 w Otwocku (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Tomek
-24,5 stopni, Puńsk (Podlaskie)
-24,5 stopni, Puńsk (Podlaskie)
Źródło: Kontakt24/ Waldemar Żylanis
Termometr, Warszawa-Wawer
Termometr, Warszawa-Wawer
Źródło: Kontakt24/ Maciej
Zimno w Kętrzynie (Warmińsko-Mazurskie)
Zimno w Kętrzynie (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24/ Sławek

Autorka/Autor: ast

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Waldemar Żylanis

Dowiedz się więcej:

