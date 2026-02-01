Poranek na minusie. Pokazujecie, jak jest zimno

Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W niedzielę w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed mrozem, a zimno ma być nie tylko w nocy - również w dzień należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem.

Mroźny początek lutego na waszych zdjęciach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów z całego kraju. Widać na nich, że w wielu regionach wartości wyniosły poniżej -20 stopni Celsjusza.

-25,4, Puńsk (Podlaskie) Źródło: Kontakt24/ Waldemar Żylanis

Mróz, Pionki (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Mila

Morawica koło Kielc Źródło: Kontakt24/ Olek

Mroźny poranek, Kętrzyn (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Joszka

Temperatura -18,3. Teresin (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Tomek

Mroźny luty, Korsze (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Zbyszek filip

Temperatura, Łańcut (Podkarpackie) Źródło: Kontakt24/ GRZEGORZ

Temperatura, Wasilków (Podlaskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pogoda warunki atmosferyczne, Orneta (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Lukasz

Mróz, Zambrów (Podlaskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima, Rogożajny Wielkie (Podlaskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Temperatura, Radomsko (Łódzkie) Źródło: Kontakt24/ Zisba

Temperatura, Gdańsk Źródło: Kontakt24/ Mariusz

Giżycko (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ RAFAŁ

Temperatura powietrza, Kłodawa (Wielkopolskie) Źródło: Kotakt24/ Kamil

Temperatura, Małe Raczki (Podlaskie) Źródło: Kontakt24/ Grzegorz

Temperatura, Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24/ Andrzej

-17 w Otwocku (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24/ Tomek

-24,5 stopni, Puńsk (Podlaskie) Źródło: Kontakt24/ Waldemar Żylanis

Termometr, Warszawa-Wawer Źródło: Kontakt24/ Maciej

Zimno w Kętrzynie (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24/ Sławek

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl