Polska

Mróz w Polsce. Było przenikliwie zimno. Gdzie ziąb doskwierał najbardziej

Mróz
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Mróz wrócił do naszego kraju na dobre. Minionej nocy termometry pokazały kilkanaście stopni mrozu, a temperatura odczuwalna zbliżyła się do -20 stopni. Sprawdź, gdzie było najzimniej.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Miniona noc przyniosła ujemne temperatury w całym kraju. Najniższą wartość zanotowano w Kwidzynie (województwo pomorskie), gdzie termometry na poziomie dwóch metrów pokazały -13,2 stopnia Celsjusza. W Suwałkach odnotowano -12,3 st. C.

Temperatura minimalna w nocy soboty na niedzielę (14/15.02)
Temperatura minimalna w nocy soboty na niedzielę (14/15.02)
Źródło: cmm.imgw.pl

Przy gruncie temperatura była jeszcze niższa. Największy mróz odnotowano w Elblągu, gdzie na poziomie pięciu centymetrów termometry pokazały -14 st. C.

Temperatura odczuwalna. Było prawie -20 stopni

Odczuwalnie było znacznie zimniej. Prawdziwy ziąb dał się we znaki w Kwidzynie, gdzie wartość temperatury odczuwalnej wyniosła -19 st. C, a w Suwałkach odnotowano -17 st. C.

Nadchodząca noc ma być jeszcze zimniejsza. Temperatura powietrza w części kraju może spaść do -20/-18 stopni, a lokalnie do nawet -22 st. C.

Temperatura odczuwalna w niedzielę o godzinie 7
Temperatura odczuwalna w niedzielę o godzinie 7
Źródło: cmm.imgw.pl
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy

Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy

Prognoza
Przed nami wiele trudnych godzin. Są ostrzeżenia

Przed nami wiele trudnych godzin. Są ostrzeżenia

Prognoza

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

