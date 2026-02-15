Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Miniona noc przyniosła ujemne temperatury w całym kraju. Najniższą wartość zanotowano w Kwidzynie (województwo pomorskie), gdzie termometry na poziomie dwóch metrów pokazały -13,2 stopnia Celsjusza. W Suwałkach odnotowano -12,3 st. C.

Temperatura minimalna w nocy soboty na niedzielę (14/15.02) Źródło: cmm.imgw.pl

Przy gruncie temperatura była jeszcze niższa. Największy mróz odnotowano w Elblągu, gdzie na poziomie pięciu centymetrów termometry pokazały -14 st. C.

Temperatura odczuwalna. Było prawie -20 stopni

Odczuwalnie było znacznie zimniej. Prawdziwy ziąb dał się we znaki w Kwidzynie, gdzie wartość temperatury odczuwalnej wyniosła -19 st. C, a w Suwałkach odnotowano -17 st. C.

Nadchodząca noc ma być jeszcze zimniejsza. Temperatura powietrza w części kraju może spaść do -20/-18 stopni, a lokalnie do nawet -22 st. C.

Temperatura odczuwalna w niedzielę o godzinie 7 Źródło: cmm.imgw.pl