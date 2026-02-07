Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni

Nadciąga kolejne ochłodzenie Źródło: TVN24

Pogodę w północnej Europie kształtuje "jajowaty" wyż zlokalizowany nad centrum Szwecji, który w sobotę rano obniżył tam temperaturę do -31 stopni Celsjusza. Jak opowiadał w programie "Wstajesz i weekend" prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, większość Polski na razie oddzielona jest od tych zimnych mas powietrza frontem atmosferycznym. W naszym kraju zapanowała przez to nieco cieplejsza aura.

- Do południowej Polski dopłynęło ciepłe powietrze, które przyszło z południa Europy. Wczoraj w Tarnowie było 11 stopni - przekazał. - Dzisiaj taka temperatura już się nie zdarzy. Oczekujemy, że na południu kraju będzie około 4-5 stopni powyżej zera.

Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

-15, miejscami -20 stopni

Chłód nie powiedział jednak ostatniego słowa. Jak tłumaczył Wasilewski, zimno z północy Europy zacznie się "rozpychać", spływając także do Polski. Chociaż dzisiejszy poranek charakteryzuje się dość łagodną aurą, we wtorek rano mróz zawita do Polski, znacznie obniżając temperaturę.

- Spodziewamy się wtedy -15, a na wschodzie może nawet -20 stopni - powiedział.

Prezenter dodał, że chociaż wyż przyniesie do nas chłodne powietrze, nie będzie towarzyszył mu silny wiatr, obniżający temperaturę odczuwalną.

Zimno zawita do nas już w przyszłym tygodniu Źródło: tropicaltidbits.com/tvnmeteo.pl

Różne scenariusze przyszłości

Czy mróz pozostanie z nami na długo? Według najnowszych prognoz zaledwie kilka dni, a już w połowie tygodnia spodziewane jest kolejne ocieplenie. W połowie miesiąca czekać nas może jednak kolejna zmiana, co widać w modelach meteorologicznych.

- Mają bardzo różne scenariusze, od plus pięciu do minus piętnastu stopni - wyjaśnił Wasilewski. - Spodziewamy się, że dojdzie do kolejnego załamania się, rozerwania wiru polarnego, czyli tej czapy chłodu, która jest na północy. Prawdopodobnie (...) jak większość modeli to teraz kreśli i przewiduje, po połowie miesiąca znowu będzie fala mroźnego powietrza - podsumował.

Nadciąga mróz - a co potem? Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka Źródło: TVN24 Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl