Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni

Sytuacja baryczna w Europie
Nadciąga kolejne ochłodzenie
Źródło: TVN24
Nadciąga kolejna fala zimna. Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że jest ona związana ze skandynawskim wyżem, który zacznie wpływać na pogodę w Polsce. Czy jednak zimno pozostanie u nas na dłużej?

Pogodę w północnej Europie kształtuje "jajowaty" wyż zlokalizowany nad centrum Szwecji, który w sobotę rano obniżył tam temperaturę do -31 stopni Celsjusza. Jak opowiadał w programie "Wstajesz i weekend" prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, większość Polski na razie oddzielona jest od tych zimnych mas powietrza frontem atmosferycznym. W naszym kraju zapanowała przez to nieco cieplejsza aura.

- Do południowej Polski dopłynęło ciepłe powietrze, które przyszło z południa Europy. Wczoraj w Tarnowie było 11 stopni - przekazał. - Dzisiaj taka temperatura już się nie zdarzy. Oczekujemy, że na południu kraju będzie około 4-5 stopni powyżej zera.

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

-15, miejscami -20 stopni

Chłód nie powiedział jednak ostatniego słowa. Jak tłumaczył Wasilewski, zimno z północy Europy zacznie się "rozpychać", spływając także do Polski. Chociaż dzisiejszy poranek charakteryzuje się dość łagodną aurą, we wtorek rano mróz zawita do Polski, znacznie obniżając temperaturę.

- Spodziewamy się wtedy -15, a na wschodzie może nawet -20 stopni - powiedział.

Prezenter dodał, że chociaż wyż przyniesie do nas chłodne powietrze, nie będzie towarzyszył mu silny wiatr, obniżający temperaturę odczuwalną.

Zimno zawita do nas już w przyszłym tygodniu
Zimno zawita do nas już w przyszłym tygodniu
Źródło: tropicaltidbits.com/tvnmeteo.pl

Różne scenariusze przyszłości

Czy mróz pozostanie z nami na długo? Według najnowszych prognoz zaledwie kilka dni, a już w połowie tygodnia spodziewane jest kolejne ocieplenie. W połowie miesiąca czekać nas może jednak kolejna zmiana, co widać w modelach meteorologicznych.

- Mają bardzo różne scenariusze, od plus pięciu do minus piętnastu stopni - wyjaśnił Wasilewski. - Spodziewamy się, że dojdzie do kolejnego załamania się, rozerwania wiru polarnego, czyli tej czapy chłodu, która jest na północy. Prawdopodobnie (...) jak większość modeli to teraz kreśli i przewiduje, po połowie miesiąca znowu będzie fala mroźnego powietrza - podsumował.

Nadciąga mróz - a co potem?
Nadciąga mróz - a co potem?
Źródło: tvnmeteo.pl
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
Zimapogoda
Czytaj także:
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
Świat
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw
Prognoza
shutterstock_2234680171
W Wenecji padł niepokojący rekord. Może być jeszcze gorzej
Świat
Nawet mieszkańcy kwaśnych głębin hydrotermalnych nie są bezpieczni - larwy wielu z nich wymagają bardziej zasadowego środowiska
Od ponad 20 milionów lat nie było tak źle
Krzysztof Posytek
Krokodyle nilowe (zdjęcie poglądowe)
Uciekał przed słoniami, zabił go krokodyl
Świat
Śnieg, zima, opady
W dzień dosypie śniegu
Prognoza
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
Świat
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
Prognoza
Akcja ratunkowa w gminie Sayalonga w prowincji Malaga
Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało
Świat
Hiszpania zmaga się ze skutkami burzy Leonardo
"To szalone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
Świat
Torosy na plaży w Mikoszewie
Wiele z nich jest zapomnianych, wróciły za sprawą zimy
Ciekawostki
Zima, śnieg
Silny mróz wróci. Jak zimno będzie
Prognoza
Zimna druga dekada lutego
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Arleta Unton-Pyziołek
Zalane drogi w Dalmacji
"Ekstremalna sytuacja" na południu Chorwacji
Świat
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
"Chodź wolno i ostrożnie"
Polska
Pojawią się opady marznące
Uważajmy na marznące opady. Pogoda na dziś
Prognoza
Maroko, powódź
Ludzie w popłochu uciekali na dachy swoich domów
Świat
Woda zalała ulice Madrytu
Rura pękła na drodze do lotniska. Ludzie wdrapywali się na auta
Świat
Ulica lód oblodzenie
I znów szklanka na drogach
Prognoza
Leonardo uderzył w Portugalię
Ewakuacje, ofiara śmiertelna. "Sytuacja jest dramatyczna"
Świat
Sypanie solą dróg
To tania metoda. Wysoką cenę płaci środowisko
Polska
Mróz, zima
Nadchodzi zmiana. Znów ściśnie mróz
Prognoza
Gołoledź we Wrocławiu
Ślizgawica na Dolnym Śląsku. "We Wrocławiu zawsze było ciepło"
Polska
25 min
pc
Elon Musk ma kosmiczny plan. Obietnica rewolucji czy sprytna gra o inwestorów?
KIJEK W KOSMOSIE
Nosorożce na śnieżnym wybiegu w Zoo Knoxville
Nosorożce bawiły się w śniegu
Świat
Niebezpieczna gołoledź na drogach i opady mieszane w regionie słupskim - Zdjęcia 22
Nie widzimy jej, a ona na nas czyha
Polska
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
gololedz boleslawiec
"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"
Polska
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom