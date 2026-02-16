Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek rano pogodę na przeważającym obszarze kraju kształtuje wyż Felix z centrum nad krajami bałtyckimi. Układ przyczynił się do napływu do Polski mroźnego, suchego powietrza z północy.

W większości kraju tydzień rozpoczął się pogodnie, tylko na krańcach zachodnich i południowych pojawiło się więcej chmur. Rano słaby śnieg prószył miejscami na Jurze Krakowsko Częstochowskiej i na Podkarpaciu, zaczęło padać także w okolicy Turoszowa i Bogatyni.

Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej?

Według danych IMGW w nocy z niedzieli na poniedziałek najzimniej było w Kętrzynie, gdzie na stacji synoptycznej termometry pokazały minimalnie -21,7 stopnia Celsjusza. W wielu miejscach w Polsce wartości kształtowały się poniżej -15 st. C. Najwyższa temperatura minimalna, -5,1 st. C, wystąpiła natomiast we Wrocławiu.

Przy gruncie temperatura spadła tej nocy jeszcze niżej. W Olsztynie i Kętrzynie wyniosła ona minimalnie -26 st. C, a w wielu innych regionach kształtowała się poniżej -20 st. C. We Wrocławiu i Krakowie temperatura minimalna przy gruncie osiągnęła natomiast -5 st. C.

