Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu

Czeka nas jeszcze mroźniejsza noc

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

3,5 tysiąca osób pozostaje bez prądu, najwięcej na Warmii i Mazurach - przekazał w poniedziałek rano rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Doprecyzował, że najwięcej takich osób jest na Warmii i Mazurach (850 odbiorców) oraz Podlasiu (800 odbiorców).

Błaszczyk dodał, że według obecnego stanu ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym mrozem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, obowiązują do godziny 9 w środę, ale najpewniej zostaną przedłużone.

Kolejna ofiara mrozu

W środę około godziny 12 Policja poinformowała, że liczba osób zmarłych od początku listopada z powodu wychłodzenia wzrosła z 40 do 41. Do Komendy Głównej Policji wpłynęły informacje o wynikach sekcji zwłok jednej osoby, która zmarła w ubiegłych dniach. Według doniesień przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu.

Policja przypomniała, że funkcjonariusze każdego dnia patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc. Policja zaapelowała, by nie być obojętnym i w razie zauważenia osoby, która może być narażona na wychłodzenie, zadzwonić pod numer alarmowy 112. "Jeden telefon może uratować czyjeś życie" - napisała KGP.

AKTUALIZACJA !!!



Liczba osób zmarłych od początku listopada z powodu wychłodzenia wzrosła z 40 do 41.



Do Komendy Głównej Policji wpłynęły informacje o wynikach sekcji zwłok jednej osoby, która zmarła w ubiegłych dniach.



Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci było wychłodzenie… pic.twitter.com/elLsiVzzxL — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) February 2, 2026 Rozwiń

Autorka/Autor: kp/dd Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock