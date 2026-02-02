Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu

Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Czeka nas jeszcze mroźniejsza noc
Kilka tysięcy osób pozostaje bez prądu - poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Policja poinformowała o kolejnej ofierze śmiertelnej mrozu i zaapelowała o pomoc najbardziej zagrożonym osobom.

3,5 tysiąca osób pozostaje bez prądu, najwięcej na Warmii i Mazurach - przekazał w poniedziałek rano rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Doprecyzował, że najwięcej takich osób jest na Warmii i Mazurach (850 odbiorców) oraz Podlasiu (800 odbiorców).

Błaszczyk dodał, że według obecnego stanu ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym mrozem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, obowiązują do godziny 9 w środę, ale najpewniej zostaną przedłużone.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno

Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno

Prognoza
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"

Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"

Prognoza

Kolejna ofiara mrozu

W środę około godziny 12 Policja poinformowała, że liczba osób zmarłych od początku listopada z powodu wychłodzenia wzrosła z 40 do 41. Do Komendy Głównej Policji wpłynęły informacje o wynikach sekcji zwłok jednej osoby, która zmarła w ubiegłych dniach. Według doniesień przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu.

Policja przypomniała, że funkcjonariusze każdego dnia patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc. Policja zaapelowała, by nie być obojętnym i w razie zauważenia osoby, która może być narażona na wychłodzenie, zadzwonić pod numer alarmowy 112. "Jeden telefon może uratować czyjeś życie" - napisała KGP.

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózAlert RCBPolicja
Czytaj także:
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
Prognoza
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
-25 stopni w Warszawie. "Nadchodząca noc będzie jeszcze mroźniejsza"
Prognoza
Zima i smog nad miastem...
Smog w Polsce. Tu powietrze jest dziś najgorsze
Smog
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
Prognoza
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Prognoza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Prognoza
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Prognoza
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Prognoza
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Prognoza
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Prognoza
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
Polska
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Polska
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Prognoza
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Prognoza
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz w Polsce
Olbrzymia anomalia temperatury w Polsce. "To będą syberyjskie wartości"
Prognoza
Nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przesuwa się bomba cyklonowa
Szykują się na bombę cyklonową. Zaczęło już padać
Świat
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom