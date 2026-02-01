Mróz w Polsce. Tutaj ferie będą dłuższe

Mróz w Polsce. Tomasz Wasilewski o tym, jakie będą kolejne tygodnie Źródło: TVN24

W całej Polsce jest lodowato. Przed silnym mrozem, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują alarmy pierwszego, a nawet drugiego stopnia.

Mróz w Polsce. Na Pomorzu odwołano lekcje

Z powodu mrozu w poniedziałek i we wtorek odwołano lekcje we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Kwidzyn - poinformował kwidzyński magistrat.

Komunikat burmistrza Kwidzyna Sebastiana Kasztelana ukazał się w niedzielę na profilu Urzędu Miasta na Facebooku. "W związku z prognozowaną bardzo niską temperaturą powietrza oraz kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży informuję, że w dniach 2-3 lutego 2026 roku zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn" - poinformował burmistrz Kwidzyna. Dodał, że w tych dniach szkoły zorganizują zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie prawni nie będą mogli zapewnić opieki we własnym zakresie.

Zawieszone zajęcia w szkołach na Warmii i Mazurach

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zakończyły się ferie zimowe. Gminy poinformowały o zawieszeniu zajęć dydaktycznych 2 i 3 lutego w prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych, publikując w weekend komunikaty na portalach społecznościowych. "Robimy to w trosce o dzieci, które jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyły tak niskiej temperatury, a musiałyby oczekiwać na autobus lub iść pieszo do szkoły nawet ponad dwa kilometry" - napisał burmistrz Korsz (woj. warmińsko-mazurskie) Jan Adamowicz. W tej gminie zajęcia będą zawieszone w Szkole Podstawowej w Korszach, Garbnie, Łankiejmach i Sątocznie. Zawieszono również dowożenie uczniów transportem gminnym. Jednocześnie szkoły zapewnią opiekę i zajęcia świetlicowe uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Czynne ma być przedszkole. O zawieszeniu na wniosek dyrektorów szkół zajęć dydaktyczno-wychowawczych na dwa dni poinformował też wójt gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis. W tym czasie w szkołach będą zapewnione zajęcia opiekuńcze. Bez zakłóceń mają funkcjonować oddziały przedszkolne. Zapewniony będzie także dowóz dzieci do szkół i przedszkoli. Podobną decyzję podjęła burmistrz Ornety Katarzyna Lasocka. Szkoły zapewnią tam zajęcia opiekuńcze dla dzieci, oddziały przedszkolne mają funkcjonować bez zakłóceń, podobnie jak dowóz dzieci.

W związku z zapowiadanym silnym mrozem, w poniedziałek i wtorek zawieszone będą też zajęcia w szkołach prowadzonych przez gminę wiejską Bartoszyce - tj. w Galinach, Bezledach, Kinkajmach, Żydowie i Wojciechach.

Warszawa z problemami

Co najmniej kilka szkół zdecydowało o zawieszeniu zajęć na jeden lub dwa najbliższe dni w Warszawie, do której uczniowie - tak jak w innych miastach województwa - wracają właśnie z ferii.

W poniedziałek zamknięte będzie m.in. I LO im. B. Limanowskiego oraz LXIV LO im. S.I. Witkiewicza "Witkacego" na Żoliborzu.

Jak podaje Radio Kolor, w poniedziałek i wtorek lekcji nie będą mieli uczniowie z XXXIV LO im. Cervantesa na Mokotowie, XCIX LO im. Herberta na Ochocie oraz Zespół Szkół nr 79 im. Kostki Potockiego na Wilanowie.

W tych gminach też nie odbędą się lekcje

W woj. podlaskim komunikat o odwołaniu zajęć lekcyjnych w poniedziałek i wtorek zamieściła gmina Nurzec-Stacja. Gmina zapewniła jednocześnie, że dzieci, które będą potrzebowały opieki dostaną ją, bo placówki edukacyjne (szkoły i przedszkole) będą dla nich otwarte. Gmina poinformowała, że nie będzie w tych dniach organizowany dowóz dzieci do szkół autobusami szkolnymi. Dowozu dzieci do szkół w poniedziałek i wtorek nie przeprowadzi też np. gmina Puńsk na Suwalszczyźnie. Poinformowała o tym w komunikacie podpisanym przez dyrekcję szkoły. Zaznaczono, że szkoła w Puńsku będzie działać, zajęcia się odbędą, ale jeśli uczniowie nie przyjdą na lekcje, ich obecność będzie usprawiedliwiona. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Manaches poinformowała, że na razie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma informacji w sprawie zawieszania zajęć w szkołach, ale być może decyzje będą zapadać w poniedziałek. Dyrektor szkoły lub przedszkola może - za zgodą organu prowadzącego - zawiesić zajęcia w związku z niską temperaturą. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach jest mniej niż 18 stopni Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi -15 st. C lub jest niższa. Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

