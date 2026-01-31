Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zima w Polsce. "Świat na chwilę wrócił do normy"

Śnieg
"Świat na chwilę wrócił do normy"
Źródło: TVN24
Tak mroźnej i śnieżnej zimy nie było w Polsce od dawna. Czy powinno nas dziwić, że w styczniu jest zimno? Fizyczka atmosfery dr Joanna Remiszewska-Michalak na antenie TVN24 powiedziała, że wręcz przeciwnie.

- Świat na chwilę wrócił do normy. Po tych kilkunastu latach, kiedy komentowaliśmy, mówiąc, że kolejne zimy są ciepłe, nagle mamy taką zimę jak za starych, dobrych czasów - mówiła gościni programu "Wstajesz i weekend".

Odczucia a twarde dane

Ekspertka zaznaczyła, że powrót zimy nie oznacza końca globalnego ocieplenia. Wręcz przeciwnie - obecna zima zaskoczyła wielu z nas, bo poprzednie były anormalnie ciepłe.

- To, że mamy coraz cieplejsze zimy i wzorce pogodowe nam się zmieniają, to nie znaczy, że coś, co było i jest immanentną cechą naszego klimatu i naszej strefy klimatycznej, czyli te chłody, mrozy zimą, znikną. One będą, tylko że statystycznie zdarzają się coraz rzadziej - wyjaśniła.

Remiszewska-Michała powiedziała, że zmiany klimatu dają o sobie znać na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że pogoda to nie klimat - klimat jest statystyką stanów pogody.

- Odczucia to jest jedna sprawa, ale przede wszystkim mamy twarde dane i nawet 2025 rok, który w Polsce był uważany za stosunkowo chłodny, nadal jest ósmym najcieplejszym rokiem w XXI wieku i był cieplejszy od każdego roku w XX wieku - zauważyła.

Według fizyczki atmosfery dane z modeli pogodowych wskazują na to, że 2026 ma szansę być kolejnym ciepłym rokiem. Jest duże prawdopodobieństwo rozwinięcia się zjawiska El Nino, czyli anomalnie ciepłych wód w równikowym rejonie wschodniego Pacyfiku, co w skali globalnej może wpłynąć na podniesienie się średniej temperatury na Ziemi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"

"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"

Prognoza
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty

Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty

Arleta Unton-Pyziołek

Ulga dla zasobów wodnych

Innym wątkiem poruszonym przez Remiszewską-Michalak były zasoby wodne Polski. Dzięki opadom śniegu i możliwości dłuższego mrozu, sytuacja hydrologiczna w kraju może się jednak poprawić.

- Wiemy, że tam na górze, w stratosferze, coś się dzieje i wir polarny ma szansę się rozpaść, więc może nam przynieść znowu chłodne masy powietrza, a w długoterminowych prognozach pogody widzimy śnieg - wytłumaczyła ekspertka.

Topiąca się pokrywa śnieżna wpłynie jednak na sytuację wiosną, ale nie wiadomo, jaka pogoda będzie w kolejnych miesiącach. Remiszewska-Michalak podsumowała, że im szybciej zdamy sobie sprawę, że w Polsce też istnieją punkty krytyczne związane ze zmianami klimatu, tym lepiej dla nas.

"Świat na chwilę wrócił do normy". Opowiada dr Joanna Remiszewska-Michalak
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózKlimatpogodaZmiany klimatuglobalne ocieplenie
Czytaj także:
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Polska
shutterstock_2581717995_1
"Sposób, w jaki zabito 1478F, był szczególnie haniebny"
Świat
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Nadszedł mróz. Pokazujecie zdjęcia swoich termometrów
Polska
Lód, oblodzenie, zimno, mróz
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"
Prognoza
Lód, mróz
Dotkliwy mróz. IMGW ostrzega, policja apeluje
Prognoza
Mróz na szybie, zimno
Cała Polska na minusie. Silny wiatr potęguje mróz
Prognoza
Zima, mróz, śnieg
Silny wiatr sprawi, że będzie nam jeszcze zimniej
Prognoza
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną
Polska
Zamrożona furgonetka przy jednej ze stacji metra w Nowym Jorku
Ciężarówka zamieniła się w bryłę lodu
Świat
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
Prognoza
Ujście Wisły zamarzło
Nad morzem przydaje się górski ekwipunek
Polska
Jak bardzo zimno może być?
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach
Prognoza
Mróz w Polsce
Przed nami mroźny początek weekendu
Prognoza
Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Pył z Sahary znów nad Europą
Świat
shutterstock_2725493299
W nocy będzie pochmurno i mroźnie
Prognoza
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
Nauka
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
Prognoza
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
Nauka
AdobeStock_1879137463
Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW
Smog
Burza śnieżna w USA - zdjęcie poglądowe
Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
Świat
Oblodzenia w Szczecinie
Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia również na kolei
Polska
Mróz
Dziś może być nawet -10 stopni
Prognoza
Uwaga na oblodzenie
Szklanka i opady marznące. Tu należy szczególnie uważać
Prognoza
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
"Wtedy dotarło do mnie, że osuwisko uderzyło w mój dom"
Świat
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
Świat
snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Nocą miejscami popada śnieg
Prognoza
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom