Poniżej zera w całej Polsce, przy ziemi -15 stopni

Noc z poniedziałku na wtorek w całym kraju okazała się mroźna. Na Mazowszu termometry pokazały poniżej -10 stopni Celsjusza, a nawet w najcieplejszym miejscu temperatura spadła do -3,5 st. C. Jeszcze niższe wartości zanotowano przy gruncie.

Wpływ takiej sytuacji barycznej najłatwiej zauważyć nocami, kiedy dochodzi do wypromieniowania energii pochłoniętej przez Ziemię w dzień. Gdy na niebie nie ma chmur, ciepłu łatwiej jest uciec, przez co na termometrach pojawiają się niskie wartości.

Mroźny poranek

Zgodnie z danymi IMGW , w nocy z poniedziałku na wtorek najzimniej było w Kozienicach (woj. mazowieckie) - tam na stacji synoptycznej zmierzono minimalną wartość -11,5 stopnia Celsjusza. Co ciekawe, ujemne temperatury zapanowały w całym kraju. Nawet w najcieplejszej Łebie (woj. pomorskie) w pewnym momencie termometry pokazały -3,5 st. C.

Jeszcze zimniej tej nocy było przy powierzchni ziemi. Najniższą wartość ponownie zanotowano na stacji w Kozienicach, gdzie przy gruncie temperatura spadła do -15 st. C. Na stacjach Hel i Łeba temperatura minimalna była natomiast najwyższa i nie spadła poniżej -4 st. C.