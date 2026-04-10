Polska Mroźna noc w Polsce. "Na minusie" prawie w całym kraju Agnieszka Stradecka |

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, aktualnie do Polski znad północnej Europy napływa chłodna masa przetransformowanego powietrza arktycznego morskiego. Przełożyło się to licznymi przymrozkami o poranku, które wskutek licznych rozpogodzeń objęły niemal cały kraj. Obowiązywały także alarmy IMGW przed przymrozkami.

Pogoda w Polsce. Tam szczypnął mróz

Zgodnie z danymi IMGW, najniższą temperaturę na wysokości 2 metrów zanotowano na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze - tam termometry pokazały minimalnie -7,5 stopnia Celsjusza. Wartości "na minusie" zaobserwowano w prawie całym kraju. Temperatura nie spadła poniżej zera jedynie na Helu (minimalnie 0,7 st. C) oraz w Sandomierzu (0,1 st. C).

Na stacjach automatycznych, szczególnie na obszarach górskich, wartości były lokalnie jeszcze niższe. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do -12,7 st. C.

Temperatura minimalna w nocy 9/10.04.26 na wysokości 2 m Źródło: CMM IMGW

Przy gruncie najzimniej było również w Jeleniej Górze - tam termometry pokazały -11 st. C. W całym kraju wartości nie wzrosły powyżej zera, a jedynie na stacji w Sandomierzu zanotowano 0 st. C.

Temperatura minimalna w nocy 9/10.04.26 przy gruncie Źródło: CMM IMGW

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia przedstawiające przymrozek w Ornontowicach koło Mikołowa (woj. śląskie).

Zmroziło poranek Źródło: Kontakt24/ Jaga