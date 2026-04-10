Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mroźna noc w Polsce. "Na minusie" prawie w całym kraju

|
Przymrozki
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Za nami kolejna mroźna noc - wartości poniżej zera pojawiły się w prawie całym kraju. Przy gruncie temperatura spadła lokalnie poniżej -10 stopni Celsjusza.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, aktualnie do Polski znad północnej Europy napływa chłodna masa przetransformowanego powietrza arktycznego morskiego. Przełożyło się to licznymi przymrozkami o poranku, które wskutek licznych rozpogodzeń objęły niemal cały kraj. Obowiązywały także alarmy IMGW przed przymrozkami.

Pogoda w Polsce. Tam szczypnął mróz

Zgodnie z danymi IMGW, najniższą temperaturę na wysokości 2 metrów zanotowano na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze - tam termometry pokazały minimalnie -7,5 stopnia Celsjusza. Wartości "na minusie" zaobserwowano w prawie całym kraju. Temperatura nie spadła poniżej zera jedynie na Helu (minimalnie 0,7 st. C) oraz w Sandomierzu (0,1 st. C).

Na stacjach automatycznych, szczególnie na obszarach górskich, wartości były lokalnie jeszcze niższe. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do -12,7 st. C.

Temperatura minimalna w nocy 9/10.04.26 na wysokości 2 m
Temperatura minimalna w nocy 9/10.04.26 na wysokości 2 m
Źródło: CMM IMGW

Przy gruncie najzimniej było również w Jeleniej Górze - tam termometry pokazały -11 st. C. W całym kraju wartości nie wzrosły powyżej zera, a jedynie na stacji w Sandomierzu zanotowano 0 st. C.

Temperatura minimalna w nocy 9/10.04.26 przy gruncie
Temperatura minimalna w nocy 9/10.04.26 przy gruncie
Źródło: CMM IMGW

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia przedstawiające przymrozek w Ornontowicach koło Mikołowa (woj. śląskie). 

Zmroziło poranek

Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga
Zmroziło poranek
Zmroziło poranek
Źródło: Kontakt24/ Jaga

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom