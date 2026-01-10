Mróz w Polsce. Z zimna zmarły trzy osoby. Apel strażaków i policji

St. bryg. Karol Kierzkowski o piątkowych akcjach strażaków Źródło: TVN24

W piątek trzy osoby zmarły w wyniku wychłodzenia - poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że do śmierci doszło w województwie lubelskim w miejscowościach Jelnica, Sporniak i Krebsówka.

RCB przypomniało, aby dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie mrozów i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Policja we wpisie na platformie X także zaapelowała, by zgłaszać osoby, które mogą potrzebować pomocy. "Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie" - podkreślili funkcjonariusze. Jak dodali, od 1 października 2025 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 17 osób.

Miniona doba była trudna również dla strażaków. W piątek w całym kraju interweniowali oni 89 razy w związku z opadami śniegu - przekazał w sobotę rano rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej działań prowadzono w woj. podkarpackim (21), mazowieckim (14) oraz dolnośląskim (12).

- Bądźmy czujni i ostrożni, bo zagrożenia zimowe są intensywne - zaapelował w rozmowie z TVN24. - Strażacy cały czas są w pełnej gotowości - dodał.

