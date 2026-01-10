Logo TVN24
Polska

Mróz w Polsce. Z zimna zmarły trzy osoby. Apel strażaków i policji

Śnieżyca
St. bryg. Karol Kierzkowski o piątkowych akcjach strażaków
Źródło: TVN24
Mróz w Polsce nie odpuszcza. Trzy osoby zmarły w wyniku wychłodzenia w piątek. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do zgonów doszło w województwie lubelskim. Policja zaapelowała o zgłaszanie pod numer 112 osób, które mogą potrzebować pomocy.

W piątek trzy osoby zmarły w wyniku wychłodzenia - poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z danych zamieszczonych na stronie RCB wynika, że do śmierci doszło w województwie lubelskim w miejscowościach Jelnica, Sporniak i Krebsówka.

RCB przypomniało, aby dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie mrozów i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Policja we wpisie na platformie X także zaapelowała, by zgłaszać osoby, które mogą potrzebować pomocy. "Zadzwoń na numer 112. Jeden telefon może uratować życie" - podkreślili funkcjonariusze. Jak dodali, od 1 października 2025 r. w wyniku wychłodzenia zmarło 17 osób.

shutterstock_1899500542_1
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
Agata Daniluk
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej

Mróz i śnieg w Polsce. "Bądźmy czujni i ostrożni"

Miniona doba była trudna również dla strażaków. W piątek w całym kraju interweniowali oni 89 razy w związku z opadami śniegu - przekazał w sobotę rano rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej działań prowadzono w woj. podkarpackim (21), mazowieckim (14) oraz dolnośląskim (12).

- Bądźmy czujni i ostrożni, bo zagrożenia zimowe są intensywne - zaapelował w rozmowie z TVN24. - Strażacy cały czas są w pełnej gotowości - dodał.

Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje
Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje

Agnieszka Pióro
Jak chronić się przed wychłodzeniem?
Jak chronić się przed wychłodzeniem?
Źródło: RCB

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

