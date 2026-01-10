Logo TVN24
Polska

Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was

Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Mróz ścisnął Polskę. W wielu regionach temperatura w nocy i rano spadła sporo poniżej zera. Zdjęcia waszych termometrów otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Za nami mroźna noc. Według danych IMGW najchłodniejszym miejscem w Polsce była Łódź, gdzie temperatura spadła do -17 stopni Celsjusza. Poza stacjami synoptycznymi wyjątkowo zimno było w Stuposianach - tam na termometrach pokazała się wartość -21,4 st. C.

Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej

Mróz w obiektywach Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z województwa mazowieckiego, które pokazują, z jak niskimi temperaturami zaczął się tam weekend.

Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Źródło: Kontakt24/ Anna
Temperatura, Ojrzanów-Towarzystwo (Mazowieckie)
Temperatura, Ojrzanów-Towarzystwo (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Granica
- 19 stopni, Głęboczyca (Mazowieckie)
- 19 stopni, Głęboczyca (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24/ Szczepan

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Anna

