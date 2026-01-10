Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Za nami mroźna noc. Według danych IMGW najchłodniejszym miejscem w Polsce była Łódź, gdzie temperatura spadła do -17 stopni Celsjusza. Poza stacjami synoptycznymi wyjątkowo zimno było w Stuposianach - tam na termometrach pokazała się wartość -21,4 st. C.
Mróz w obiektywach Reporterów24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z województwa mazowieckiego, które pokazują, z jak niskimi temperaturami zaczął się tam weekend.
Autorka/Autor: ast/dd
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Anna