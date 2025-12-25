Logo TVN24
Polska

Przy gruncie -16 stopni. Za nami kolejna, jeszcze zimniejsza noc

Mróz w Polsce
Pogoda w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Za nami kolejna, lodowata noc. Temperatura minimalna przy gruncie spadła miejscami do -16 stopni. Sprawdź, gdzie było najzimniej.

Polska jest pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu Hella znad Morza Północnego, w strumieniu mroźnego powietrza arktycznego pochodzącego z rejonów okołobiegunowych. Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, przy bezchmurnym niebie w nocy i nad ranem temperatura w regionach północnych i w pasie środowej Polski spadła poniżej -10 stopni Celsjusza. Lokalnie mogła osiągnąć nawet -15 st. C.

Jak zauważyła synoptyk, w spokojnym wyżu, przy niewielkim ruchu powietrza, o spadku temperatury decyduje zarówno charakter masy, jak i podłoże, które podlega silnemu wychłodzeniu i dodatkowo wpływa na temperaturę zalegającej nad nim porcji powietrza. Stąd możliwe spore różnice temperatury między ciepłymi centrami miast, ich obrzeżami oraz terenami otwartymi, jak i obniżeniami terenu. We wszelkich zagłębieniach, kotlinach, do których spływa zimne, gęstsze powietrze, mróz będzie najbardziej dotkliwy. Tylko na południu kraju oraz na Podlasiu, które przykryte są chmurami, mróz nie jest tak silny.

Trajektoria porcji powietrza 25 grudnia
Trajektoria porcji powietrza 25 grudnia
Źródło: GFS/wetter3.de

Mróz w całym kraju

W czwartek mróz utrzyma się w całym kraju, a na niebie dominować będzie pogodna i słoneczna aura. Dopiero w drugiej części dnia chmur ma przybywać na północy i północnym wschodzie kraju. Będzie to zachmurzenie frontu ciepłego związanego z niżem zalegającym nad Oceanem Arktycznym. Za frontem zacznie napierać cieplejsze powietrze znad Atlantyku, co skutkować będzie ponownie pochmurną i ponurą aurą, początkowo na północy i w centrum kraju, a wieczorem również w głębi kraju. Dzięki pokrywie z chmur zahamowane zostanie silne wypromieniowanie ciepła z powierzchni ziemi, więc kolejne noce powinny być już łagodniejsze.

Przy gruncie -16 stopni. Tu noc była lodowata

W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna przy gruncie spadła w Kozienicach i Słubicach do -16 st. C. W wielu miasta położonych na północy i w centrum Polski odnotowano dwucyfrowy mróz. Najwyższą wartość na termometrach, na wysokości pięciu centymetrów, odnotowano w Nowym Sączu i Raciborzu. Było tam -4 st. C.

Temperatura minimalna przy gruncie (na wysokości 5 centymetrów) w nocy ze środy na czwartek
Temperatura minimalna przy gruncie (na wysokości 5 centymetrów) w nocy ze środy na czwartek
Źródło: IMGW

Minionej nocy najniższą temperaturę minimalną odnotowano w Ostrołęce. Tam termometry pokazały -13,8 st. C. Z kolei najwyższą wartość zarejestrowano w Raciborzu. Na termometrach było tam -4,3 st. C.

Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek
Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

