Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mroźny poranek, ale tylko w części kraju

Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Prognoza na piatek
Źródło: tvnmeteo.pl
Ponad 15 stopni Celsjusza - tyle w piątek rano wyniosła różnica temperatury między najzimniejszym, a najcieplejszym miejscem w Polsce. Blisko 10-stopniowy mróz odnotowano na południu kraju. Z kolei nad północne regiony zaczynają napływać już ciepłe masy powietrza.

W ostatnich dniach Polska znajduje się w zasięgu strumienia mroźnego powietrza arktycznego, pochodzącego z rejonów okołobiegunowych. Efektem tego są między innymi lodowate noce i mroźne poranki. W czwartek rano termometry w Ostrołęce pokazały nawet -13,6 stopni Celsjusza. Dzisiejszy poranek również przyniósł kilkustopniowy mróz, ale w niektórych regionach termometry pokazały dodatnią temperaturę.

W części kraju podmuchy będą dość silne
Dowiedz się więcej:

W części kraju podmuchy będą dość silne

Prognoza

Ponad 15 stopni różnicy

Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek o godzinie 5.00 najzimniej było w Jeleniej Górze, gdzie odnotowano -9,3 st. C. Mroźno było także w Łodzi (-7 st. C) oraz Krakowie, Katowicach i Warszawie (-6 st. C). Najcieplej było z kolei na południu kraju. W Łebie termometry pokazały nawet 4,9 st. C.

- Dzisiejszy poranek nie był już tak mroźny jak czwartkowy (...). Bardzo dobrze widoczna jest adwekcja (poziomy ruch powietrza - przyp. red.) ciepłego powietrza za frontem ciepłym - powiedział synoptyk tvnmeteo.pl, Damian Zdonek.

Różnica między najzimniejszym, a najcieplejszym miejscem w kraju wyniosła ponad 15 stopni Celsjusza.

Temperatura powietrza w piątek (26.12) o godzinie 5.00
Temperatura powietrza w piątek (26.12) o godzinie 5.00
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZimaPolska
Czytaj także:
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Prognoza
Silny mróz na południu
Żółte alarmy IMGW w części kraju
Prognoza
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
Prognoza
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Prognoza
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
Ciekawostki
Silny mróz
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom