Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z czwartku na piątek w całym kraju panowała mroźna aura. Wśród stacji synoptycznych najzimniejsze okazało się Kłodzko, gdzie termometry pokazały minimalnie -18,7 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura mogła spadać jednak jeszcze niżej.

Mróz oczami Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów wykonane w nocy i o poranku. W Gajniku na Dolnym Śląsku temperatura spadła do -21,4 st. C. Jak widać na materiale Reportera24 z Bystrzycy, niskie wartości utrzymywały się przez cały poranek. Mroźnie było również na północy, w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie), Słupsku i Miastku (woj. pomorskie).

Zimno, Gajnik (Dolnośląskie) Źródło: Łukasz/ Kontakt24

Aktualna temperatura, Bystrzyca (Dolnośląskie) Źródło: Sławomir/ Kontakt24

Temperatura w Mrągowie Źródło: Izabela/ Kontakt24

Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie) Źródło: YAVOR/ Kontakt24

Temperatura w Słupsku (Pomorskie) Źródło: Angelika/ Kontakt24

W Poznaniu o poranku panowała zimowa aura.

Poznań zimową porą Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: ast/dd Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Sławomir/ Kontakt24