Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was

Mróz trzyma w Polsce. W niektórych miejscach w nocy termometry pokazały wartości sporo na minusie. Niektórym Reporterom24 udało się zaobserwować nawet wartości poniżej -20 stopni Celsjusza.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z czwartku na piątek w całym kraju panowała mroźna aura. Wśród stacji synoptycznych najzimniejsze okazało się Kłodzko, gdzie termometry pokazały minimalnie -18,7 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura mogła spadać jednak jeszcze niżej.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów wykonane w nocy i o poranku. W Gajniku na Dolnym Śląsku temperatura spadła do -21,4 st. C. Jak widać na materiale Reportera24 z Bystrzycy, niskie wartości utrzymywały się przez cały poranek. Mroźnie było również na północy, w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie), Słupsku i Miastku (woj. pomorskie).