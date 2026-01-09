Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was

Aktualna temperatura, Bystrzyca (Podkarpackie)
Jak długo zostanie z nami zimno?
Źródło: TVN24
Mróz trzyma w Polsce. W niektórych miejscach w nocy termometry pokazały wartości sporo na minusie. Niektórym Reporterom24 udało się zaobserwować nawet wartości poniżej -20 stopni Celsjusza.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z czwartku na piątek w całym kraju panowała mroźna aura. Wśród stacji synoptycznych najzimniejsze okazało się Kłodzko, gdzie termometry pokazały minimalnie -18,7 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura mogła spadać jednak jeszcze niżej.

Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?

Prognoza

Mróz oczami Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów wykonane w nocy i o poranku. W Gajniku na Dolnym Śląsku temperatura spadła do -21,4 st. C. Jak widać na materiale Reportera24 z Bystrzycy, niskie wartości utrzymywały się przez cały poranek. Mroźnie było również na północy, w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie), Słupsku i Miastku (woj. pomorskie).

Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Źródło: Łukasz/ Kontakt24

Aktualna temperatura, Bystrzyca (Dolnośląskie)

Aktualna temperatura, Bystrzyca (Podkarpackie)
Aktualna temperatura, Bystrzyca (Podkarpackie)
Źródło: Sławomir/ Kontakt24
Aktualna temperatura, Bystrzyca (Podkarpackie)
Aktualna temperatura, Bystrzyca (Podkarpackie)
Źródło: Sławomir/ Kontakt24
Temperatura w Mrągowie
Temperatura w Mrągowie
Źródło: Izabela/ Kontakt24

Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)

Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Źródło: YAVOR/ Kontakt24
Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Źródło: YAVOR/ Kontakt24
Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Źródło: YAVOR/ Kontakt24
Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Zima nie odpuszcza, Miastko (Pomorskie)
Źródło: YAVOR/ Kontakt24
Temperatura w Słupsku (Pomorskie)
Temperatura w Słupsku (Pomorskie)
Źródło: Angelika/ Kontakt24

W Poznaniu o poranku panowała zimowa aura.

Poznań zimową porą

Poznań zimową porą
Poznań zimową porą
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poznań zimową porą
Poznań zimową porą
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sławomir/ Kontakt24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
pogoda
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Przedszkola i szkoły zawiesiły zajęcia
TVN24
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
Smog
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Prognoza
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
Nauka
Oblodzenie, zima, mróz
Tam mróz będzie trzymał przez cały dzień. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg
Mocno sypnie śniegiem. Pogoda na dziś
Prognoza
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
Świat
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
Prognoza
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
Świat
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
Polska
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
Polska
Śnieg, potok
"Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"
Polska
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
Prognoza
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Polska
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
Świat
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
Prognoza
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
Świat
Zima, śnieg
Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Zima w Niderlandach, Tilburg
Holandia pod śniegiem. "Jest źle"
Świat
Zimowy poradnik
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać
Prognoza
Mroz w kolejnych dniach
Nawet - 20 stopni. Te mapy pokazują, gdzie mróz ściśnie najmocniej
Prognoza
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
Prognoza
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
Smog
Śnieżyca
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
Polska
Śnieg, mróz
Przenikliwy mróz o poranku
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom