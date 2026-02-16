Mróz w Polsce. Pokazujecie nam, gdzie ścisnął najmocniej

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Jak wynika z danych IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w całej Polsce spadła poniżej zera. Najzimniej było na północy i wschodzie kraju, gdzie przy gruncie było sporo poniżej -20 stopni Celsjusza. Również kolejna noc w części kraju może okazać się niebezpiecznie mroźna.
Mróz na waszych zdjęciach
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Widać na nich, w jak wielu miejscach rano wystąpił dotkliwy mróz.
