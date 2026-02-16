Logo TVN24
Polska

Mróz w Polsce. Pokazujecie nam, gdzie ścisnął najmocniej

Tuchom (Pomorskie)
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Za nami noc i poranek z bardzo niską temperaturą. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wykonane dziś zdjęcia termometrów. Widać na nich, że lokalnie tydzień przywitał nas wartościami poniżej -20 stopni Celsjusza.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Jak wynika z danych IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w całej Polsce spadła poniżej zera. Najzimniej było na północy i wschodzie kraju, gdzie przy gruncie było sporo poniżej -20 stopni Celsjusza. Również kolejna noc w części kraju może okazać się niebezpiecznie mroźna.

Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Dowiedz się więcej:

Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej

Mróz na waszych zdjęciach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Widać na nich, w jak wielu miejscach rano wystąpił dotkliwy mróz.

-23 w Żukczynie (Pomorskie)
-23 w Żukczynie (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Mróz na Kaszubach
Mróz na Kaszubach
Źródło: LAURENT/Kontakt24
Pogoda w Iławie (Warmińsko-mazurskie)
Pogoda w Iławie (Warmińsko-mazurskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Temperatura w Gdańsku
Temperatura w Gdańsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Tuchom (Pomorskie)
Tuchom (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Temperatura na Mazurach
Temperatura na Mazurach
Źródło: Sławek/Kontakt24

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej/Kontakt24

