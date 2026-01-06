Nadchodzące dni przyniosą części kraju dwucyfrowy mróz. Przed silnym mrozem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Silny mróz. Wojewoda ostrzega
Wtorkowe spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone było aktualnej sytuacji meteorologicznej na Lubelszczyźnie. Wojewoda Krzysztof Komorski przekazał na briefingu prasowym, że w najbliższych dniach w regionie spodziewane są silne mrozy.
- Chociaż u nas te prognozy nie wyglądają najgorzej, to jednak bierzemy pod uwagę, że ekstremalna temperatura przewidywana dla naszego regionu, na poziomie -20 czy -25 stopni, może stanowić realne zagrożenie - mówił Krzysztof Komorski. Dodał, że najcięższa sytuacja będzie między czwartkiem a sobotą w nocy. - Bardzo nam zależy, aby wszystkie służby były w stanie podwyższonej gotowości - mówił. Przekazał, że póki co sytuacją jest pod kontrolą.
Wojewoda zaapelował o zwracanie uwagi na osoby mieszkające same lub mające trudności ze znalezieniem schronienia. - Bądźmy po prostu wrażliwi - dodał. Przekazał, że na Lubelszczyźnie jest do dyspozycji około 550 miejsc tymczasowego schronienia (noclegowni, schronisk, ogrzewalni). - Obiekty zbiorowego zakwaterowania dla osób w kryzysie bezdomności są w tym czasie bardzo elastyczne i pojemne. W razie potrzeby dostawiane są kolejne miejsca - zapewnił rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
Czy mocno sypnie śniegiem na Lubelszczyźnie?
Czy niż genueński przyniesie na terenie Lubelszczyzny obfite opady śniegu? Marek Żmijan, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA ds. zarządzania drogami i mostami przekazał, że prawdopodobnie negatywne prognozy meteorologiczne się nie sprawdzą.
- Niż genueński zmienił swoją trajektorię i przeszedł bardziej nad Ukrainą. W ciągu najbliższych trzech dób prawdopodobnie wystąpi opad śniegu na południu naszego województwa rzędu 15-25 centymetrów - powiedział Żmijan.
Obecnie na południu Lubelszczyzny (powiat: zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszowski) obowiązują ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm.
Autorka/Autor: anw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock