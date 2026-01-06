Wojewoda województwa lubelskiego ostrzega przed mrozem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nadchodzące dni przyniosą części kraju dwucyfrowy mróz. Przed silnym mrozem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Silny mróz. Wojewoda ostrzega

Wtorkowe spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone było aktualnej sytuacji meteorologicznej na Lubelszczyźnie. Wojewoda Krzysztof Komorski przekazał na briefingu prasowym, że w najbliższych dniach w regionie spodziewane są silne mrozy.

- Chociaż u nas te prognozy nie wyglądają najgorzej, to jednak bierzemy pod uwagę, że ekstremalna temperatura przewidywana dla naszego regionu, na poziomie -20 czy -25 stopni, może stanowić realne zagrożenie - mówił Krzysztof Komorski. Dodał, że najcięższa sytuacja będzie między czwartkiem a sobotą w nocy. - Bardzo nam zależy, aby wszystkie służby były w stanie podwyższonej gotowości - mówił. Przekazał, że póki co sytuacją jest pod kontrolą.

Wojewoda zaapelował o zwracanie uwagi na osoby mieszkające same lub mające trudności ze znalezieniem schronienia. - Bądźmy po prostu wrażliwi - dodał. Przekazał, że na Lubelszczyźnie jest do dyspozycji około 550 miejsc tymczasowego schronienia (noclegowni, schronisk, ogrzewalni). - Obiekty zbiorowego zakwaterowania dla osób w kryzysie bezdomności są w tym czasie bardzo elastyczne i pojemne. W razie potrzeby dostawiane są kolejne miejsca - zapewnił rzecznik wojewody Marcin Bubicz.

Wojewoda województwa lubelskiego ostrzega przed mrozem Źródło: TVN24

Czy mocno sypnie śniegiem na Lubelszczyźnie?

Czy niż genueński przyniesie na terenie Lubelszczyzny obfite opady śniegu? Marek Żmijan, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA ds. zarządzania drogami i mostami przekazał, że prawdopodobnie negatywne prognozy meteorologiczne się nie sprawdzą.

- Niż genueński zmienił swoją trajektorię i przeszedł bardziej nad Ukrainą. W ciągu najbliższych trzech dób prawdopodobnie wystąpi opad śniegu na południu naszego województwa rzędu 15-25 centymetrów - powiedział Żmijan.

Obecnie na południu Lubelszczyzny (powiat: zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszowski) obowiązują ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm.

Autorka/Autor: anw Źródło: TVN24 Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock