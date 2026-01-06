Logo TVN24
Polska

Mróz w Polsce. Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"

Zima, Lublin
Wojewoda województwa lubelskiego ostrzega przed mrozem
Źródło: TVN24
Mieszkańcy województwa lubelskiego będą w najbliższych dniach zmagać się z silnym mrozem. Temperatura może spaść nawet do -25 stopni Celsjusza. Przed niebezpieczną aurą ostrzega wojewoda Krzysztof Komorski.

Nadchodzące dni przyniosą części kraju dwucyfrowy mróz. Przed silnym mrozem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia

Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia

Prognoza
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera

Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera

Prognoza

Silny mróz. Wojewoda ostrzega

Wtorkowe spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone było aktualnej sytuacji meteorologicznej na Lubelszczyźnie. Wojewoda Krzysztof Komorski przekazał na briefingu prasowym, że w najbliższych dniach w regionie spodziewane są silne mrozy.

- Chociaż u nas te prognozy nie wyglądają najgorzej, to jednak bierzemy pod uwagę, że ekstremalna temperatura przewidywana dla naszego regionu, na poziomie -20 czy -25 stopni, może stanowić realne zagrożenie - mówił Krzysztof Komorski. Dodał, że najcięższa sytuacja będzie między czwartkiem a sobotą w nocy. - Bardzo nam zależy, aby wszystkie służby były w stanie podwyższonej gotowości - mówił. Przekazał, że póki co sytuacją jest pod kontrolą.

Wojewoda zaapelował o zwracanie uwagi na osoby mieszkające same lub mające trudności ze znalezieniem schronienia. - Bądźmy po prostu wrażliwi - dodał. Przekazał, że na Lubelszczyźnie jest do dyspozycji około 550 miejsc tymczasowego schronienia (noclegowni, schronisk, ogrzewalni). - Obiekty zbiorowego zakwaterowania dla osób w kryzysie bezdomności są w tym czasie bardzo elastyczne i pojemne. W razie potrzeby dostawiane są kolejne miejsca - zapewnił rzecznik wojewody Marcin Bubicz.

Wojewoda województwa lubelskiego ostrzega przed mrozem
Źródło: TVN24

Czy mocno sypnie śniegiem na Lubelszczyźnie?

Czy niż genueński przyniesie na terenie Lubelszczyzny obfite opady śniegu? Marek Żmijan, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA ds. zarządzania drogami i mostami przekazał, że prawdopodobnie negatywne prognozy meteorologiczne się nie sprawdzą.

- Niż genueński zmienił swoją trajektorię i przeszedł bardziej nad Ukrainą. W ciągu najbliższych trzech dób prawdopodobnie wystąpi opad śniegu na południu naszego województwa rzędu 15-25 centymetrów - powiedział Żmijan.

Obecnie na południu Lubelszczyzny (powiat: zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszowski) obowiązują ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm.

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

Agata Daniluk

Autorka/Autor: anw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

