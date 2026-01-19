Jeden region uniknął w nocy mrozu

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Miniona noc okazała się szczególnie mroźna na wschodzie kraju. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najniższą temperaturę minimalną zanotowano na stacji meteorologicznej w Zamościu - tam wyniosła ona -19 stopni Celsjusza. Na drugim końcu Polski, w Jeleniej Górze, termometry pokazywały w nocy wartości powyżej zera.

- Jeśli chodzi o Przedgórze Sudeckie i dodatnie temperatury, wynikają one z odziaływania efektu fenowego. W tej chwili na Śnieżce obserwowane są porywy powyżej 100 kilometrów na godzinę - wyjaśnił Zdonek. - Ocieplające się powietrze po zawietrznej stronie szczytów powoduje wzrost temperatury.

Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek Źródło: CMM IMGW

Mróz w Polsce. Tam było najzimniej

Jak podał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, miejscami było jeszcze zimniej. Na stacjach położonych na obszarach górskich oraz w zastoiskach zimna temperatura spadała poniżej -20 st. C. W Stuposianach (woj. podkarpackie) termometry pokazały w nocy minimalnie -25,3 st. C, a w Zaleziance (woj. świętokrzyskie) było to -24 st. C.

Co ciekawe, nad Polską od rana występowała silna inwersja osiadania związana z oddziaływaniem wyżu znad wschodniej Europy. O godzinie 7 temperatura na szczycie Kasprowego Wierchu wynosiła -1,6 st. C i była wyższa niż ta zmierzona w Zakopanem (-10,8 st. C).

Mroźny poranek udało się także uchwycić Reporterom24, którzy przesłali zdjęcia na Kontakt24.

Temperatura, Łęg Tarnowski (Małopolskie) Źródło: Ramod/ Kontakt24

Mróz, Deka (Pomorskie) Źródło: Grzegorz/ Kontakt24

Temperatura, Horyszów (Lubelskie) Źródło: Linka/ Kontakt24

Autorka/Autor: ast Źródło: CMM IMGW, tvnmeteo.pl, Kontakt24 Źródło zdjęcia głównego: Darek_SK/Kontakt24