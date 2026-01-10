Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"

Pogoda w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Uwaga! Dziś i jutro (10/11.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - wiadomość o takiej treści otrzymali odbiorcy na terenie województw:

pomorskiego ;

zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki i kołobrzeski);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: elbląski, Elbląg i iławski);

kujawsko-pomorskiego (powiaty: świecki, tucholski, Grudziądz, grudziądzki);

śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński i żywiecki);

małopolskiego (powiaty: nowotarski, suski i tatrzański).

W regionach tych obowiązują również ostrzeżenia IMGW.

❗️AKTUALIZACJA❗️



Alert RCB został wysłany także do osób przebywających na terenie części:

➡️woj. śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński i żywiecki);

➡️woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: świecki, tucholski, Grudziądz, grudziądzki);

➡️woj. małopolskiego (powiaty:… https://t.co/8PZByclFZk pic.twitter.com/SV1LEqQLfd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 10, 2026 Rozwiń

Mróz w Polsce. Jak być bezpiecznym?

Aby nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu, eksperci z RCB zalecili ubieranie się stosownie do temperatury na zewnątrz. Jeśli planujemy dłuższe przebywanie na dworze powinniśmy ubrać się warstwowo, najlepiej w odzież z naturalnych materiałów lub tkanin typu polar. Ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia. Załóżmy ciepłe buty, które nie ograniczają możliwości poruszania palcami, ocieplane i luźne rękawice oraz czapkę zasłaniająco czoło i uszy. Eksperci przypomnieli, by nie zasłaniać twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń.

Przed wyjściem na mróz należy posmarować odkryte części ciała kremem ochronnym lub wazeliną. Na zimnie nie powinniśmy stać nieruchomo, a zaczyna nam być zimno, możemy np. podskakiwać lub tupać. Nie spożywajmy także na zimnie alkoholu, ponieważ sprzyja on wychładzaniu organizmu.

Jak chronić się przed wychłodzeniem? Źródło: RCB

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor: ast/dd Źródło: RCB, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Vladimir Razgulyaev/Shutterstock