Czy można zakazić się trzema wirusami jednocześnie? 

Trzy zakażenia jednocześnie

Polz-Dacewicz podkreśliła, że w tym sezonie zagrożeniem jest nie tylko wirus SARS-CoV-2, ale także wirus grypy i RSV. Z uwagi na to, że wszystkie te wirusy szerzą się jedną drogą, może dojść do koinfekcji - podwójnego zakażenia - a w wyjątkowych przypadkach nawet potrójnego zakażenia.

- Jest potencjalne ryzyko - dość prawdopodobne - że jeden człowiek może zakazić się wszystkimi trzema wirusami na raz. Na pewno to nie będą przypadki liczne, ale możliwe - sprecyzowała wirusolog. Według Polz-Dacewicz, większa liczba zachorowań na COVID-19 będzie prawdopodobnie powiązana z rozprzestrzenianiem się subwariantów BQ.1 i BQ.1.1. Są one odpowiedzialne są one za około 10 procent zakażeń w Stanach Zjednoczonych i nawet 20 procent w innych krajach. Do końca roku mogą być odpowiedzialne za 50 procent nowych przypadków, a na początku 2023 - nawet 80 procent.