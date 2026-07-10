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Może padać grad. Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami

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Prognoza pogody na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Paulina, Sieć Obserwatorów Burz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wciąż ostrzega przed silnym deszczem z burzami. W części kraju obowiązują żółte alarmy. Sprawdź, gdzie przygotować się na niebezpieczną aurę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, poza zachodnią i południowo-zachodnią częścią województwa;
  • lubelskim, w powiatach: puławskim, ryckim, łukowskim, lubartowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, włodawskim.

W tych regionach prognozowane są opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Może spaść od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 45 l/mkw. Miejscami opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Niewykluczony jest drobny grad. Ostrzeżenia są w mocy do godziny 18 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Źródło: IMGW
Tagi:
PolskapogodaIMGW
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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