Polska IMGW ostrzega przed sztormem Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

W środę w części kraju pogoda jest dynamiczna. Nad północnymi regionami przechodzi deszczowy front atmosferyczny, któremu towarzyszy silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali przed sztormem na Morzu Bałtyckim.

Siła wiatru w porywach do 7-8 w skali Beafurta

Alarmy zostały wydane we wschodniej i środkowej części strefy brzegowej. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują tam wystąpienie wiatru wschodniego do północno-wschodniego 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu. Marcin Szeląg z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformował, że ostrzeżenie obowiązuje w środę od godz. 11 do godz. 19.

