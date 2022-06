Mors na polskim wybrzeżu. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek

czytaj dalej

Kaczka krzyżówka złożyła jaja w dziupli drzewa na kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad 10 metrów nad ziemią, o wiele wyżej niż zazwyczaj robią to ptaki tego gatunku. Zauważyły to badaczki z tej uczelni. Oceniły, że niewprawne w lataniu pisklęta będą miały kłopot w bezpiecznym wydostaniu się z gniazda, tym bardziej, że podłoże było twarde. Rozłożyły wokół drzewa poduszki, by zamortyzować ewentualny upadek nielotów. Na kaskaderski wyczyn zdecydowało się jednak tylko jedno z piskląt, pozostałe ściągnęli strażacy. - To był ostatni moment - podkreślają ornitolożki.